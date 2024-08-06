美國亞裔領袖聯盟 9月21日慶中華人民共和國成立75年

美國亞裔領袖聯盟將於9月21日(周六)中午，舉辦中美建交45年暨中華人民共和國成立75周年慶祝活動。(主辦方提供)

美國亞裔 領袖聯盟將於9月21日(周六)中午，在芝加哥 西郊Abblington Distinctive Banquets，舉辦中美建交45年暨中華人 民共和國成立75周年慶祝活動。

聯盟表示，中美建交45年來，兩國開展了多領域、多層次的合作與發展，雙方互利共贏，不僅增進了中美兩國人民的友誼與福祉，也促進了世界和平、穩定與發展。

美國中西部華人華僑也為促進中美友好作出了積極貢獻和努力，弘揚中華文化，融合美國文化，多種形式的人文交流、合作互動，在助力中美友好、健康穩定、可持續發展中發揮了重要積極作用。

此次大型慶祝活動，美國政要、各界人士及主流媒體均會到場。慶祝活動有精彩文藝演出、圖片展示、紀念品發放、頒獎典禮包括中美關係友好貢獻獎(US-China Friendship Contribution Award)、華人社區友誼獎(Chinese Community Friendship Contribution Award)、中美文化藝術交流貢獻獎(US-China Cultural and Arts Contribution Award)，以及促進中美文化交流的傑出代表和團體等多種榮譽獎項。

時間為9月21日中午12時到下午3時，每人門票15元(包括午餐)，地點：Abblington Distinctive Banquets (3S002 Illinois Route 53, Glen Ellyn，IL 60137)。

慶典活動籌備委員會聯繫人：丘超輝(630)217-4413、劉紅(312)403-8899、劉曄(773)225-6513、楚非(630)854-1281、方燕輝(773)837-9021、楊左(630)699-2297、倪愛蓉(630)730-3673、李暢(630)873-0768、鄭金光(630)309-9399、黃寶章(773)799-5383、周厚群(312)887-2288、勞潔梅(630)664-7186、徐賽嫦(224)436-6081、孫金愛(630)637-5263、曾雪萍(630)456-5984、邱繼明(630)885-6898、鄭時坦(708)837-9792、李懂萍(773)817-8931、司徒劍(773)817-2882、馮亮(847)580-3922。