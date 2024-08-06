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風暴掃過 芝連日高溫今降至70多度

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝城連續多日高溫潮濕，街上遊、行人因此穿著清涼。(特派員黃惠玲／攝影)
芝城連續多日高溫潮濕，街上遊、行人因此穿著清涼。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥地區經歷5日一早的雷暴天氣，歐海爾國際機場甚至一度停止飛機起降後，此間連續多天的悶熱高溫天氣，將在6日出現明顯緩解，氣象預報指出，6日最高溫將降到華氏70多度。

5日一早芝城許多地區都下起大雨，氣象雷達顯示，有風暴經過的湖郡南部及庫克郡北部，國家氣象局警告，其中瓦基根(Waukegan)、葛尼(Gurnee)和北芝加哥部分地區的風速達到每小時30哩，一些地區還下起錢幣大小的冰雹。

受到雷暴天氣影響，聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration)5日早上6時15分，宣布芝加哥歐海爾國際機場班機停飛。隨著風力減弱，聯邦航空局在不到8時前，宣布取消起降禁令。

印第安納州的湖郡、波特郡和拉波特郡5日發布了嚴重雷暴警告，庫克郡東南區、威爾郡及肯卡基郡(Kankakee county)的部分地區也發布了警報。

芝加哥NBC第五新聞頻道氣象學家羅曼(Alicia Roman)表示，5日上午的陣雨和風暴，在10時左右往密西根湖上空移動，到下午出現更廣泛陣雨和風暴。羅曼說，預計暴風雨和陣雨將持續到午夜左右。她也提到，部分降雨將持續一整夜，6日早上通勤時段可能會出現陣雨和暴風雨，特別是在芝加哥北部各郡。

芝城5日的高溫仍在華氏90度以上，且濕度仍高，不過，周二(6日)氣溫預計將降至華氏70多度，預計到本周末，高溫都維持在80度出頭。

芝加哥 高溫 芝城

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