極端天氣推升油價 伊州獲「緊急燃料豁免」

伊州每加侖汽油價格飆升，導致油價比坊間加油站便宜的Costco湧入加油人潮。(特派員黃惠玲／攝影)

上月受到數十個龍捲風 及強風暴侵襲，伊利諾州一家煉油廠因此停產，導致此間的汽油價 格節節上漲，許多民眾因此荷包縮水、叫苦連天。為了幫助緩解這次煉油廠停產受到影響的伊州 、威斯康辛州、印第安納州及密西根州，美國環保署發布了「緊急燃料豁免」(emergency fuel waiver)，以幫助上述中西部四州緩解汽油短缺問題。

由於龍捲風及強風暴席捲，使埃克森美孚(Exxon Mobil)在電力供應中斷後，不得不關閉了位於芝城西南區朱麗葉市(Joliet)的煉油廠，儘管後來電力已經恢復，但該設施估計需要數周時間，才能重新啟動煉油，而這座工廠每天可生產900萬加侖的汽油及柴油燃料。

除伊州外，威州、印州、密州也獲得環保署的「緊急燃料豁免」批准。這項豁免將持續執行到本月20日。

依照聯邦規定，在夏季期間必須銷售低雷氏蒸汽壓(Reid Vapor Pressure，RVP)，因為高雷氏蒸氣壓的汽油比較容易蒸發，會加劇臭氧污染及煙霧。在環保署發布豁免令後，中西部四州也暫時不需要遵守上述汽油販售要求。

根據美國汽車協會(AAA)稱，上月幾輪暴風雨過後，伊州等四個州的汽油價格飆升，每加侖均超過了3.45元。其中伊州每加侖汽油價格約為4元，為全美油價最高的州之一。美國其他每加侖油價超過4元的州，有加州、華盛頓州。

環保署以及能源部正在繼續嚴密監控煉油廠停工造成的燃料供應狀況，並考慮採取更多措施來幫助減輕影響。