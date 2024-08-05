芝加哥以茶會友 溫馨聯誼獻燈祈福

佛光人以茶會友、體驗「茶禪一味」的妙趣。

國際佛光會芝加哥 協會第三分會於7月28日下午在芝加哥佛光山舉行會員聯誼，近三十位佛光人以茶會友、輕鬆敘舊。在芝加哥佛光山住持暨輔導法師永瀚法師指導下，佛光人一起品茶、分享學習佛法、自我成長經驗談、獻燈祈福，彼此關懷。

大眾合唱《歡迎歌》揭開活動序幕，歡喜回到道場。第三分會會長杜堡惜歡迎會員們回到法身慧命之家，大家共聚一堂，以茶會友，勉勵大家常回道場共同學習，增長福慧。

以茶會友由孫偉銘、鄧美盈、郭麗雲、賀庭芳四位義工菩薩執壺，專注泡出清香回甘的茶湯與眾結緣；與會成員品嚐不同茶行者的茶湯，體驗「茶禪一味」的妙趣。協會秘書長王慧師姐聽到《茶垢是寶》故事時，當下體會茶垢是為煩惱，但其藥用是為寶，即是菩提，詮釋了「煩惱即菩提」的道理。

永瀚法師與眾回顧佛光山開山建寺點滴、佛光山四大宗旨、佛光人工作信條等。大家回應踴躍，現場氣氛融洽愉快。法師分享當年星雲大師 以其著作《釋迦 牟尼佛傳》的版稅，作為興建大雄寶殿的建築費用。佛光山的大悲殿，是大師將日本學者所寫的普門品，翻譯出版，有了稿費收入，建了大悲殿。

協會督導周邁平回想第一次當義工，支援當地食物救濟發放服務。分會秘書王彬的第一盆花是在佛堂的禪心花藝課中完成，並分享與許宗賢居士一起做義工，第一次學到的木工技巧。協會會長王克英表示平日工作忙碌但嚮往佛堂的清靜，星期日能來道場薰習，就很放鬆。分會幹部鄧美盈分享學佛前與學佛後，自己的變化。黃琦蓉師姐表示今後會常回道場充電；偕同母親與兄長前來的劉鐵梅師姐，與母親一起擔任過佛光會幹部與佛堂義工，希望日後有機會常回道場共修或發心義工。

為增進會員互動與合作精神，分組考驗佛光山總本山大雄寶殿3D立體拼圖遊戲，年輕人展現創意、動作迅速，集體創作、老少同樂。協會理事郭麗雲準備多樣美味茶點、搭配理事陳彩琴提供的清涼果凍，大眾一飽口福。理事陳琳娜透過鏡頭與眾結緣，紀錄大眾和諧歡樂的每一刻。

住持永瀚法師帶領大眾在佛前獻燈祈福，恭讀佛光山開山祖師星雲大師《求財富祈願文》感恩佛陀與大師送給每位佛光人~健康的身體、慈悲的心腸、智慧的頭腦、勤儉的美德、寬廣的胸懷、內心的智慧、以及世間的因緣。聯誼會在每人帶著大師的法寶下，歡喜又法喜的圓滿落幕。（人間社因智提供）