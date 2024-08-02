「像走在湯裡」 中西部炎夏乾爽變酷熱黏膩

芝加哥今年夏天又熱又潮濕。(特派員黃惠玲／攝影)

包括芝加哥在內，全球各地夏季熱浪一波波降臨，然而中西部的夏季，近年越來越跟以往不同。許多民眾記憶中雖炎熱但乾爽的夏季，逐漸由「酷熱黏膩」取代，而且這種情況到了夜晚幾乎仍然無法緩解。

伊利諾州氣候學家福特(Trent Ford)說，現在中西部的夏天，「感覺很像走在湯水裡，很不舒服也很危險。」他說，其實近年來芝加哥的夏季氣溫很少打破紀錄，但目前的夏天，跟1988、2012年因為嚴重乾旱，使得空氣乾燥導致氣溫升高完全不一樣。

福特表示，氣候變化讓中西部的濕度不斷增加，從1895年到2019年間，伊州的平均降水量提高了15％，潮濕的大氣會增加炎熱指數，也就是說人們夏季雖然處在相同溫度，但比乾燥條件的天氣感覺更糟，而且這種炎熱感入夜後仍然持續，等於不舒服的時間也比以往更長。

根據紀錄，芝城 1970年到2022年間，夏季總體平均氣溫升高了1.5度，然而在同一時間段，夏夜的平均最低溫 上升了2.2度。國家氣象局數據顯示，今年芝城6月17日的最高溫 達到97度，隔天晚上的最低溫也達到78度，成為從1871年以來最熱的6月18日晚上。

非營利組織「氣候中心」(Climate Central)副總裁波辛(Andrew Pershing)說，在美國及世界各地的一些重大熱浪中，都看到了上述問題，「白天氣溫到了晚上沒有緩解，如果居住的公寓無法降溫，就很容易讓人陷入險境。」

芝城2020年及2021年的夏季最低溫，有25％異常炎熱，芝城這兩年的最低溫平均為66.8度，從1960年至今上升了7.9度。

根據氣象專家的說法，當室外溫度低於65度時，室內不需要降溫就能感到舒適，然而近年入夜後的高溫，讓全國各地的降溫需求及電費支出水漲船高。例如包括伊州的中西部的部分地區，今年夏季平均每個家庭支付冷氣的相關開銷預計達到581元，去年夏季這項金額為524元，漲幅近10％。

氣象學家表示，一般來說，當大氣層積水時，夜晚通常就會更加暖和。白天時雲層形成，將太陽照入的熱量反射回太空，但太陽下山後，雲層會從地表吸收熱量並將其釋放回地面。在此同時，濕氣也會將熱量留在大氣中更長時間，直到夜晚。