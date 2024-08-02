我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美俄換囚內幕／傳拜登直接參與 2周前取得進展

空裝上陣看似輕鬆 土耳其射擊銀牌大叔：心臟快爆炸

「像走在湯裡」 中西部炎夏乾爽變酷熱黏膩

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥今年夏天又熱又潮濕。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥今年夏天又熱又潮濕。(特派員黃惠玲／攝影)

包括芝加哥在內，全球各地夏季熱浪一波波降臨，然而中西部的夏季，近年越來越跟以往不同。許多民眾記憶中雖炎熱但乾爽的夏季，逐漸由「酷熱黏膩」取代，而且這種情況到了夜晚幾乎仍然無法緩解。

伊利諾州氣候學家福特(Trent Ford)說，現在中西部的夏天，「感覺很像走在湯水裡，很不舒服也很危險。」他說，其實近年來芝加哥的夏季氣溫很少打破紀錄，但目前的夏天，跟1988、2012年因為嚴重乾旱，使得空氣乾燥導致氣溫升高完全不一樣。

福特表示，氣候變化讓中西部的濕度不斷增加，從1895年到2019年間，伊州的平均降水量提高了15％，潮濕的大氣會增加炎熱指數，也就是說人們夏季雖然處在相同溫度，但比乾燥條件的天氣感覺更糟，而且這種炎熱感入夜後仍然持續，等於不舒服的時間也比以往更長。

根據紀錄，芝城1970年到2022年間，夏季總體平均氣溫升高了1.5度，然而在同一時間段，夏夜的平均最低溫上升了2.2度。國家氣象局數據顯示，今年芝城6月17日的最高溫達到97度，隔天晚上的最低溫也達到78度，成為從1871年以來最熱的6月18日晚上。

非營利組織「氣候中心」(Climate Central)副總裁波辛(Andrew Pershing)說，在美國及世界各地的一些重大熱浪中，都看到了上述問題，「白天氣溫到了晚上沒有緩解，如果居住的公寓無法降溫，就很容易讓人陷入險境。」

芝城2020年及2021年的夏季最低溫，有25％異常炎熱，芝城這兩年的最低溫平均為66.8度，從1960年至今上升了7.9度。

根據氣象專家的說法，當室外溫度低於65度時，室內不需要降溫就能感到舒適，然而近年入夜後的高溫，讓全國各地的降溫需求及電費支出水漲船高。例如包括伊州的中西部的部分地區，今年夏季平均每個家庭支付冷氣的相關開銷預計達到581元，去年夏季這項金額為524元，漲幅近10％。

氣象學家表示，一般來說，當大氣層積水時，夜晚通常就會更加暖和。白天時雲層形成，將太陽照入的熱量反射回太空，但太陽下山後，雲層會從地表吸收熱量並將其釋放回地面。在此同時，濕氣也會將熱量留在大氣中更長時間，直到夜晚。

氣溫上升的同時，濕度也會提高，平均每升高1.8度，大氣中的水分就會增加7％，這種無限循環的情況，導致了中西部夏夜氣溫居高不下。

包括芝加哥在內的中西部地區，夏季越來越熱，且入夜後都無法緩解。(特派員黃惠玲／攝...
包括芝加哥在內的中西部地區，夏季越來越熱，且入夜後都無法緩解。(特派員黃惠玲／攝影)

芝城 低溫 高溫

上一則

華府高溫警告：連3天炎熱指數超過100度

延伸閱讀

防大陸車洗產地 國產車自製率須逐年提高

防大陸車洗產地 國產車自製率須逐年提高
電動車銷售放緩+電腦當機 GM、福特Q2獲利將下滑

電動車銷售放緩+電腦當機 GM、福特Q2獲利將下滑
新聞眼／美總統遇刺 從林肯到川普

新聞眼／美總統遇刺 從林肯到川普
當美國總統好危險 46任中已4死3傷、被擋下的暗殺更不計其數

當美國總統好危險 46任中已4死3傷、被擋下的暗殺更不計其數

熱門新聞

芝加哥麥克米克展覽中心湖濱大樓的玻璃帷幕牆，已經安裝了遮檔屋內燈光的防鳥膜，以避免鳥類誤撞死亡。(特派員黃惠玲／攝影)

千隻鳥1夜撞死 芝大樓玻璃牆加裝護鳥膜

2024-07-25 09:58
住波士頓的艾莉西亞一天早上發現自己的車被火雞攻擊，漆面布滿刮痕。(翻攝Alicia Mastroianni TikTok @aliciamastroianni7)

波士頓女子發現敞篷車被刮花 目擊者錄影揭露兇手是牠

2024-07-29 19:50
華社感謝貝瑟特(左四)的見義勇為。(特派員黃惠玲／攝影)

猛按喇叭試圖阻止華人被劫打 優步司機中槍 芝華社致謝

2024-07-29 10:06
吉娃娃犬Gizmo走丟九年之後跟主人重逢。(美聯社)

愛犬走丟九年奇蹟生還 主人重逢淚崩

2024-08-01 16:15
近日在喬州奧克弗諾基沼澤中，罕見地出現大量美洲短吻鱷(American alligators)聚集。(Marty Welch臉書)

罕見奇觀 大量鱷魚聚集喬州運河

2024-08-01 09:44
一群支持者參加川普在北卡的造勢活動，他們稱在取得同意後將車停在附近Dunkin’ Donuts停車場，但活動結束後發現車全部被拖了。(翻攝WBTV News - Charlotte YouTube )

他們參加川普造勢活動車停甜甜圈店 結束後「全被拖吊」

2024-07-26 21:37

超人氣

更多 >
最好吃的冰淇淋 廚師都說是這品牌

最好吃的冰淇淋 廚師都說是這品牌
巴奧乒乓╱「戰鬥到最後一個球」樊振東的極限逆轉

巴奧乒乓╱「戰鬥到最後一個球」樊振東的極限逆轉
哈尼雅遇刺 紐時：死於2個月前秘密藏入賓館的炸彈

哈尼雅遇刺 紐時：死於2個月前秘密藏入賓館的炸彈
以情婦身分打進政治圈…賀錦麗曾戀上大30歲有婦之夫

以情婦身分打進政治圈…賀錦麗曾戀上大30歲有婦之夫
乘客難過...大韓航空經濟艙將不再提供泡麵 竟是「這原因」

乘客難過...大韓航空經濟艙將不再提供泡麵 竟是「這原因」