密州撥款百萬 振興底城華埠 預計明年竣工

密州華裔州參議員張理(左二)積極奔走，為底特律華埠爭取到100萬經費進行街景改造。(張理臉書)

一年前，密西根州 底特律市府開始拆除市中心華埠 有140年歷史的底特律華商會大樓(Chinese Merchant Association)，當時該行動對華社帶來毀滅性的打擊；一年後，底城華埠獲得州府撥款，針對街道、人行道、餐廳進行改造，注入華裔 元素的全新景觀，可望讓底城華埠在明年重獲新生。

非營利社區及發展組織「底特律中城公司」(Midtown Detroit Inc.)日前宣布，在密州華裔州參議員張理(Stephanie Chang)積極爭取下，州府將撥款100萬元給華埠改善街景，主要美化地點在凱斯大道(Cass Avenue)附近的彼得伯勒街(Peterboro St.)沿線。這段街道髒亂多年，嚴重影響了底城華埠的發展。

這些改進措施可能包括中國燈籠、裝飾拱門、特殊路面和新的景觀，底特律中城公司表示，完工後「當你走路或開車經過華埠，你會看到華裔文化正在逐漸恢復。」

曾經繁華的華埠，現在已經很少有華裔家庭或企業留在華埠及附近，官員們希望改造後的華埠，能夠吸引民眾回歸。

除了上述新的修復計畫外，位於彼得伯勒卡斯大道3175號的華埠古老地標建築：前「鍾氏餐廳」(Chung's)餐廳，在美國社區開發商(American Community Developers)去年購入該建物後，也正在積極進行修建，該項目的開發商希望修竣後，該建物容納多達三間新的亞洲風格餐廳。

鍾氏餐廳1940年左右在底特律第一個華埠開業，當時餐館座落於密西根大道夾第三街附近。後來這個底城最初的華埠，於20世紀60年代初的城市重建計畫中被拆除，鍾氏餐廳因此搬到了底特律的第二個唐人街所在地，即該市的卡斯走廊(Cass Corridor)區。

1970年代和1980年代，華埠周邊地區環境逐漸惡化，Chung's雖仍堅持營業，但挺到2000年時還是逃不過關門命運。美國社區開發商副總裁伊賢(Mike Essian)表示，目前改造鍾氏餐廳樓的工程進行順利，建物新的紅色屋頂將於本周或下周安裝。

伊賢說：「我們將把角落空間用作中餐廳，另外兩個空間則用於提供其他亞洲風味美食。」目前正在積極尋找租戶進駐。