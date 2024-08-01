我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福大學「黃仁勳樓」奶茶舖 台灣風味受師生歡迎

東奧奪金後壓力大 華裔李蘇妮罹腎病認不出鏡中人

密州撥款百萬 振興底城華埠 預計明年竣工

特派員黃惠玲／綜合報導
密州華裔州參議員張理(左二)積極奔走，為底特律華埠爭取到100萬經費進行街景改造。(張理臉書)
密州華裔州參議員張理(左二)積極奔走，為底特律華埠爭取到100萬經費進行街景改造。(張理臉書)

一年前，密西根州底特律市府開始拆除市中心華埠有140年歷史的底特律華商會大樓(Chinese Merchant Association)，當時該行動對華社帶來毀滅性的打擊；一年後，底城華埠獲得州府撥款，針對街道、人行道、餐廳進行改造，注入華裔元素的全新景觀，可望讓底城華埠在明年重獲新生。

非營利社區及發展組織「底特律中城公司」(Midtown Detroit Inc.)日前宣布，在密州華裔州參議員張理(Stephanie Chang)積極爭取下，州府將撥款100萬元給華埠改善街景，主要美化地點在凱斯大道(Cass Avenue)附近的彼得伯勒街(Peterboro St.)沿線。這段街道髒亂多年，嚴重影響了底城華埠的發展。

這些改進措施可能包括中國燈籠、裝飾拱門、特殊路面和新的景觀，底特律中城公司表示，完工後「當你走路或開車經過華埠，你會看到華裔文化正在逐漸恢復。」

曾經繁華的華埠，現在已經很少有華裔家庭或企業留在華埠及附近，官員們希望改造後的華埠，能夠吸引民眾回歸。

除了上述新的修復計畫外，位於彼得伯勒卡斯大道3175號的華埠古老地標建築：前「鍾氏餐廳」(Chung's)餐廳，在美國社區開發商(American Community Developers)去年購入該建物後，也正在積極進行修建，該項目的開發商希望修竣後，該建物容納多達三間新的亞洲風格餐廳。

鍾氏餐廳1940年左右在底特律第一個華埠開業，當時餐館座落於密西根大道夾第三街附近。後來這個底城最初的華埠，於20世紀60年代初的城市重建計畫中被拆除，鍾氏餐廳因此搬到了底特律的第二個唐人街所在地，即該市的卡斯走廊(Cass Corridor)區。

1970年代和1980年代，華埠周邊地區環境逐漸惡化，Chung's雖仍堅持營業，但挺到2000年時還是逃不過關門命運。美國社區開發商副總裁伊賢(Mike Essian)表示，目前改造鍾氏餐廳樓的工程進行順利，建物新的紅色屋頂將於本周或下周安裝。

伊賢說：「我們將把角落空間用作中餐廳，另外兩個空間則用於提供其他亞洲風味美食。」目前正在積極尋找租戶進駐。

底特律中城公司臨時執行董事斯塔普爾頓(Maureen Stapleton)，特別感謝張理協助從州府爭取了華埠街景基金100萬。她說，該組織將與華社成員接觸，確定如何使用街景資金。最近成立的華埠願景委員會(Detroit Chinatown Vision Committee)的成員也將提出建議。

密州華裔州參議員張理積極奔走，為底特律華埠爭取到100萬經費進行街景改造。(張理...
密州華裔州參議員張理積極奔走，為底特律華埠爭取到100萬經費進行街景改造。(張理臉書)
密州底城華埠。(google map)
密州底城華埠。(google map)

華埠 華裔 密西根州

上一則

華府市長包瑟：已有逾6.5萬住民入住新建屋

延伸閱讀

紐約中餐界新星 「吐露」嚴懌之重現童年回憶

紐約中餐界新星 「吐露」嚴懌之重現童年回憶
振興底城華埠 密州撥款百萬助唐人街重生

振興底城華埠 密州撥款百萬助唐人街重生
華埠服務中心青少年獎學金頒獎 17學生受惠

華埠服務中心青少年獎學金頒獎 17學生受惠
農貿市場長者優惠劵搶空 美亞8/6再次發放

農貿市場長者優惠劵搶空 美亞8/6再次發放

熱門新聞

田納西州23歲的店員帕托偷走客人中1百萬美元的刮刮卡，兌獎時遭逮捕。翻攝(Rutherford County Sheriff's Office X帳號@RCTNSheriff )

田納西州幸運兒刮中1百萬元 店員起貪念偷調包據為己有

2024-07-24 20:30
芝加哥麥克米克展覽中心湖濱大樓的玻璃帷幕牆，已經安裝了遮檔屋內燈光的防鳥膜，以避免鳥類誤撞死亡。(特派員黃惠玲／攝影)

千隻鳥1夜撞死 芝大樓玻璃牆加裝護鳥膜

2024-07-25 09:58
住波士頓的艾莉西亞一天早上發現自己的車被火雞攻擊，漆面布滿刮痕。(翻攝Alicia Mastroianni TikTok @aliciamastroianni7)

波士頓女子發現敞篷車被刮花 目擊者錄影揭露兇手是牠

2024-07-29 19:50
華社感謝貝瑟特(左四)的見義勇為。(特派員黃惠玲／攝影)

猛按喇叭試圖阻止華人被劫打 優步司機中槍 芝華社致謝

2024-07-29 10:06
一群支持者參加川普在北卡的造勢活動，他們稱在取得同意後將車停在附近Dunkin’ Donuts停車場，但活動結束後發現車全部被拖了。(翻攝WBTV News - Charlotte YouTube )

他們參加川普造勢活動車停甜甜圈店 結束後「全被拖吊」

2024-07-26 21:37
兩隻黑熊闖入車中被困，大搞破壞。(截取自美聯社YouTube)

黑熊誤闖入車中受困大搞破壞 車內全毀主人心碎

2024-07-31 16:23

超人氣

更多 >
他在好市多自助結帳買了50根熱狗 取貨時卻遭拒絕

他在好市多自助結帳買了50根熱狗 取貨時卻遭拒絕
關之琳小8歲舊愛近照曝光 183公分型男變個樣

關之琳小8歲舊愛近照曝光 183公分型男變個樣
做出最美味的櫛瓜 3農民都說這是關鍵

做出最美味的櫛瓜 3農民都說這是關鍵
10種肉桂粉下架 FDA：含鉛量太高 消費者快扔

10種肉桂粉下架 FDA：含鉛量太高 消費者快扔
巴奧／陳芋汐、全紅嬋女子跳水雙人10米台奪金

巴奧／陳芋汐、全紅嬋女子跳水雙人10米台奪金