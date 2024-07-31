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宿舍不足 香檳伊大獎勵2000元求解約

特派員黃惠玲／芝加哥報導
UIUC宿舍不足，使得該校祭出發獎勵金讓部分已簽約學生解約。(UIUC )
UIUC宿舍不足，使得該校祭出發獎勵金讓部分已簽約學生解約。(UIUC )

距離香檳伊利諾大學(UIUC)學生開始搬入學校宿舍還有約三周時間，然而該校因新學年住房嚴重短缺，促使UIUC不得不想辦法協調安排。該校並祭出獎勵2000元及免費餐食的優惠，希望已簽約的學生可以主動取消租約合同，讓出床位給必須住校的學生。

UIUC住房部門發言人阿克斯曼-巴克爾(Chris Axtman-Barker)說，目前已經有數百名學生接受了這項議案，每位跟學校取消宿舍租約的學生，可以拿到2000元獎勵金及100份免費餐點。

他說，一般在7月份會有少量跟學校簽約租房的學生沒有分配到宿舍，「但今年沒有分到宿舍的學生比往年多。」由於該校規定一年級新生必須住校，因此該獎勵方案主要針對其他年級及不需要住校的學生。

阿克斯曼-巴克爾補充，UIUC還在面積允許的情況下改造房間，以容納更多學生。

他解釋，多種因素導致了住房短缺，至於這次的宿舍不足問題是否與新生人數有關，他則拒絕發表評論，僅稱新生及舊生入學人數，將在開學後的第10天公布。

根據非營利機構「全國學生信息交換研究中心」(National Student Clearinghouse Research Center)的數據顯示，香檳伊大2024年春季學期的入學人數，比2023年春季增長了1％，這也是該校2019年以來，學生人數連續五年下降後的首次增長。

儘管今年情況非比尋常，阿克斯曼-巴克爾表示，大學宿舍將繼續提供「變革性的學生支持體驗」，並對此次宿舍不足帶來的混亂，向學生住戶及其家人表示歉意，他說，「我們希望賠償能夠幫助學生在經濟上的支援，並藉這筆經費獲得其他的生活安排。」

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