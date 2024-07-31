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租金漲 庫存缺 芝城租房壓力愈來愈大

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝市租房價格攀升，數量供不應求。(特派員黃惠玲／攝影)
芝市租房價格攀升，數量供不應求。(特派員黃惠玲／攝影)

由於芝加哥現存出租房數量偏低，加上房價、利率仍然居高不下，導致租房需求上升，種種原因造成此間平均租金持續攀升，房產仲介表示，想要租房者最好動作要快，才能租到可負擔的房子。

芝加哥RE/MAX Premier房地產經紀歐皮德(Mike Opyd)表示，根據房子掛牌出售服務(Multiple Listing Service)的數據顯示，截至5月初，芝城租房在市場上停留的中位天數約為10天，「出租房的消化速度很快，人們會有選擇，但時間沒辦法過長。」

2021年從田納西州納許維爾搬到芝加哥的狄特爾(Busy Deeter)說，這次他們夫婦找公寓搬家的時間特別長，壓力也特別大。她表示，2021年7月的一個周末，他們在房產網站Zillow找到位於芝加哥南環區約1000平方呎的公寓單位，隔天兩人就到現場看房，同時間還有另兩對潛在租戶也在場看房，狄特爾因此馬上送出申請並獲得同意。

兩個月後他們搬進這個八樓公寓頂層的單位，月租為1600元。今年4月初，由於狄特爾先生的工作要從西環區搬到芝城北郊的艾文斯頓，兩人決定搬家到靠近公司的芝城北邊，也計畫換大一點的房子。

狄特爾夫婦計畫每個月最多支付2600元的房租，兩人很快找到一處理想的租房，獲房東同意正在等待對方確認搬遷日期的同時，他們在南環區的租房掛牌出售，24小時竟然已經成交，新住戶交屋日為6月1日，但兩人新的租房要到7月31日才能入住，這對夫婦被迫放棄原先的選擇，並趕快進行第二波的找房。

幾天後兩人看到滿意的租房，但該房源有好幾人申請，房東因此跟潛在租客逐一視訊面談，最終狄特爾夫婦幸運獲得入住，這套三室一廳的公寓，面積為1500平方呎，月租金2100元。狄特爾說，從來沒有經歷過這麼大的租房壓力。

多個追蹤住房市場的數據來源顯示，與一年前相比，芝加哥的租金有所上漲，根據Apartment List的今年5月份房租報告，芝城總體房租中位數為1683元，比4月份上漲了1.6%。全國範圍內的月租金漲幅則為0.5%。

Apartment List的數據指出，芝加哥月租金的滾動增長率，在全美100大城市中排名第三高。但該資料提到，今年1月到4月間，芝加哥房租上漲近3％，去年1到4月的漲幅則接近4％。

Brand for Rent的主管Kate Terhune說，芝市租房市場的壓力，來自於庫存量不足。在全國範圍內，今年可供出租的單位比去年春季同期提高了50％，但芝城此一增幅僅略高於11％，明顯供不應求，「必須有更多的出租單位釋出到市場，房租才能下降。」

此外，她也提到，現階段房價高、利率高，許多人買不起房子轉而租屋，也多少造成了租金居高不下。

在芝城管理多達1萬6000套住房的Habitat公司執行副總裁拜恩(Sheila Byrne)說，此間租房需求仍然很大，該公司旗下的房產出租率高達95%。

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