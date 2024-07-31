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農貿市場長者優惠劵搶空 美亞8/6再次發放

特派員黃惠玲/芝加哥報導
劉紅(圖中)協助民眾領取農貿市場優惠劵。(特派員黃惠玲／攝影)
劉紅(圖中)協助民眾領取農貿市場優惠劵。(特派員黃惠玲／攝影)

為保障華社的食品供應權益，而爭取設立華埠第一個定點食品派發站的美亞健康協會，日前又推出新的項目「發放農貿市場(farmer market)優惠券」，首度登場的這項服務，一早就吸引民眾大排長龍。

美亞主任劉紅表示，新的優惠券發放為「大芝加哥食品儲存庫」(Greater Chicago Food Depository)服務的一部分，儘管承擔這些工作並沒有任何經費，且耗費人力、時間，但美亞本著服務社區的宗旨，依舊攬下工作。

民眾大排長龍領取優惠劵。(特派員黃惠玲／攝影)
民眾大排長龍領取優惠劵。(特派員黃惠玲／攝影)

領取這項優惠券，需年滿60歲並符合收入指南才有資格，此外也要提供年齡、住址證明，一本優惠券一共有五張每張10元的票券，每位符合資格者可領取一本，即日起到10月31日為止，在芝市任何農貿市場均可支付所購買的蔬果、商品。

29日的發放反應熱烈，由於民眾一大早就在華埠美亞大樓前排起長隊，但發放活動沒那麼早開始，劉紅體恤長輩們在炎熱天氣下的健康，決定先發給號碼牌，凡領到1至200號者，則可以在下午到場領取優惠券。

優惠券每人現領一次，劉紅表示，美亞將在8月6日下午2時30分到4時30分，舉辦第二次也是今年最後一次的發放，民眾屆時可到美亞218 W. 26th St. Chicago領取。

至於美亞協會推出的每周食品派發，施行幾個月來受到許多社區民眾的讚許及肯定，這項派發針對居住在郵遞區號60616的居民，到場者無須提供家庭收入證明，但需要提供ID證件、家庭住址證明，每個家庭每月限領一次。

除節假日外，美亞全年每周都會發放食物，時間分別為周三下午2時30分到4時30分，周四上午10時到中午12時，地址：218 W 26th St, Chicago, IL, 60616，如有任何疑問，可電洽(312)225-8659。

200張優惠劵一搶而空，下次發放日為8月6日。(特派員黃惠玲／攝影)
200張優惠劵一搶而空，下次發放日為8月6日。(特派員黃惠玲／攝影)
「大芝加哥食品儲存庫」及美亞工作人員協助華社長者領取優惠劵。(特派員黃惠玲／攝影...
「大芝加哥食品儲存庫」及美亞工作人員協助華社長者領取優惠劵。(特派員黃惠玲／攝影)
劉紅表示，農貿市場優惠劵的發放對象為年滿60歲者，且有收入限制。(特派員黃惠玲／...
劉紅表示，農貿市場優惠劵的發放對象為年滿60歲者，且有收入限制。(特派員黃惠玲／攝影)

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