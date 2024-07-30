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芝男子華埠開車見華人遭搶劫 按喇叭阻止反中槍

特派員黃惠玲／芝加哥報導
華社感謝貝瑟特(左四)的見義勇為。(特派員黃惠玲／攝影)
華社感謝貝瑟特(左四)的見義勇為。(特派員黃惠玲／攝影)

7月上旬開車經過芝城華埠，目睹路旁一名華人遭持槍搶劫的優步車(Uber)司機貝瑟特(Paul Bessette)，為了想阻止該暴力案件而猛按喇叭，沒料到此舉激怒搶匪，憤而轉向貝瑟特開槍，子彈打到貝瑟特左胸，幸未命中要害。

這名見義勇為的司機貝瑟特應邀出席了華埠夏令會，華埠治安基金會為感謝他的見義勇為，頒贈「傑出公民獎」獎牌及2000元獎金，芝城華商會更向英雄贈送5000元的華埠消費劵，皇上皇燒臘也送了廣式烤鴨給貝瑟特。

貝瑟特回憶案發當時的情況稱，7月10日凌晨1時30分左右，他接單到華埠「天下為公」排樓下，準備接一位網約車顧客，車子停妥後，他看到有人追打一名穿著白色T恤的華人，還有另一名嫌疑人同夥趕至。

他描述，他看到受害者臉上流著血，但搶匪仍持續對其毆打，出於本能反應，他隨即打開車燈開車接近並猛按喇叭，「我就想阻止他們繼續傷害受害者」，沒想到其中一名搶匪向貝瑟特方向轉身，隨即他聽到一聲槍響，接著胸部劇痛，他驚覺自己中槍。

受傷後他一手捂住傷口，一手緊握方向盤離開現場，直到開車至永活街夾33街口，才停車打電話報警，他很快被送到芝加哥大學醫院急救，還好子彈只有傷到左胸表層，「就差一點，我可能就看不到自己三個孩子了。」

對於華社的盛情，貝瑟特表示很感動，他也同時笑著說，希望大家如路見不平，不要學他而應立即先報警。

伊州州眾議員馬靜儀、芝加哥11區區長李惠、芝城華商會會長李建明、華埠治安基金會會長鄭時坦、美亞健康協會主任劉紅、華人諮詢服務處社區事務總監徐婕雯等人，陸續向貝瑟特表達慰問與敬意。

李建明表示，壞人猖狂往往都是因為好人沉默，貝瑟特的英勇行為讓華人受害者得到了及時救援，更彰顯了人性光輝。

根據警方紀錄，當天涉案的兩名嫌犯均為非裔男性，身高5呎10吋到6呎間，兩人均頭戴滑雪面罩，身穿黑色運動衫、黑色牛仔褲及黑色Nike球鞋。搶劫案的涉嫌車輛均為灰色起亞Forte。這兩名嫌疑人在華埠作案不僅一宗，如有線索，可撥打911舉報。

貝瑟特左胸中槍，幸未打中要害。 (貝瑟特提供)
貝瑟特左胸中槍，幸未打中要害。 (貝瑟特提供)
醫生從貝瑟特胸部取出彈頭。 (貝瑟特提供)
醫生從貝瑟特胸部取出彈頭。 (貝瑟特提供)

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