芝加哥公布民主黨全代會 安保細節

聯合中心周遭的安保措施，將從8月17日晚間7時啟動，圖中紅色部分為內圍警戒區，只准持通行證的行人員進入。(特勤局提供)

特勤局25日公布民主黨 全國代表大會，下月在芝城 舉辦時的周邊安全新細節。因前總統川普在賓州競選活動遭槍擊，特勤局目前的行動格外受到嚴格審查。特勤局、芝加哥 警方及其他執法機構表示，為了這次大會，相關部門已經準備了大約一年半時間。

民主黨全代會被視為國家特別安全活動，特勤局公布的最新信息顯示，大會會場將分成兩大類警戒線，與日前在威斯康辛州密爾瓦基市落幕的共和黨全代會的安保措施雷同。芝加哥市市長強森表示，芝城已經準備好了。

其中外圍警戒線允許車輛通行，內圍警戒線則只允許持證黨代表及媒體步行。上述安保計畫包括民主黨大會的兩個主要場館：聯合中心(United Center)以及麥克米克展覽中心(McCormick Place)，其中聯合中心主要舉辦每天晚上的大會活動，白天的活動則將在麥克米克舉行。

麥克米克展覽中心周遭的安保措施，將從8月16日晚間10時啟動，圖中紅色部分為內圍警戒區，只准持通行證的行人員進入。(特勤局提供)

聯合中心只准行人進入的內圍警戒區，範圍北起華盛頓大道(Washington Ave.)，西到希利大道(Seeley Ave.)，南到亞當街(Adam St.)，東至伍德街(Wood St.)夾寶麗娜街(Paulina St.)，這個區域只准有通行證人員才能進入。此地點的安保措施將從8月17日晚間7時展開。

外圍警戒區則從內圍往外擴展一個街區；市府則已經批准抗議者，在外圍區北邊距離梅波爾大道(Maypole Ave.)不到350呎處遊行。

麥克米克展覽中心的內圍警戒線，在圍繞西區大樓的人行步道區，南密西根大道、21街及史蒂文森高速公路間，則將設置車輛檢查站。此地點的安保措施，預計從8月16日晚間10時啟動。

特勤局在今年3月時，曾提到相關安保計畫所要應對的潛在威脅。特勤局的伯恩賽德(Jeff Burnside)說，這項工作涉及大量的潛在威脅，包括空域安全、內亂、群眾管裡、危險品應對等，每一項都要先制訂安全計畫。

芝加哥警局也一直在訓練及準備他們的任務，芝警主要負責保護外圍地區的安全。上周芝警局派出反恐主管前往密爾瓦基市，了解當地的安全計畫。

伊州警察廳廳長凱利(Brendan Kelly)說，這次的大會是2012年芝加哥北約峰會以來，最大一次的警力部署，光伊州警察廳就有約3000人投入任務。