我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登是否患帕金森氏症？白宮醫師罕見回應記者提問

川普：若伊朗暗殺我 盼美國讓它從地表消失

台灣「山椒魚來了」紀錄片 展現獨特精彩生命 27日明大放映

記者陳曼玲／明尼蘇達州-台灣連線報導
朱有田教授暢談研究山椒魚的甘苦，與失去研究伙伴賴俊祥的心痛遺憾。(記者陳曼玲/攝影)
朱有田教授暢談研究山椒魚的甘苦，與失去研究伙伴賴俊祥的心痛遺憾。(記者陳曼玲/攝影)

因為姓朱，小時候被取綽號，所以不喜歡豬，但後來卻從事學術研究台灣野豬，這是台大動物科學技術學系朱有田教授的告白。朱有田後來因加入研究山椒魚的團隊，以追尋生命起源、有意義的科學研究為動機，結合在細胞分子研究的專長，詳實記錄台灣古老地理歷史的軌跡。

研究山椒魚對台灣有什麼重要性呢？朱有田說，根據台灣五種山椒魚的不同分布地區，從遺傳結構來算出遺傳距離與其共同祖先的形成時間，是推論台灣島嶼過去形成的重要證據。

朱有田說他先是研究哺乳動物或齧齒類動物，後來應太魯閣國家公園管理處保育課長陳俊山的邀請，開始從事高海拔的山椒魚研究，因此認識已經研究山椒魚十多年的賴俊祥老師。

朱有田表示，山椒魚跟櫻花鉤吻鮭不同，牠們的棲地通常在車子到不了的地方，人員常要背著重裝，走個三天才到達樣區。另外，山椒魚研究冷門，研究經費獲得不易，花時間和勞力也不一定有結果。比起細胞分子研究還複雜，不僅要具備中高海拔採集研究的技能，回到實驗室後還得做DNA層次的分析。

朱有田剛開始跟著有經驗的賴俊祥做山椒魚研究時，心態很輕鬆。但自從2016年賴俊祥因上山研究發生墜崖意外過世後，朱有田對台灣失去賴俊祥這麼優秀的研究人員感到心痛，覺得自己有責任傳遞賴俊祥的對研究台灣物種、山脈地質歷史的偉大貢獻。

因此他與台灣師範大學生命科學系呂光洋教授，以及研究人員方翔、鄭勝文、林佑竹等人完成賴俊祥的遺志。

2020年，朱有田的團隊終於觀察到台灣三種山椒魚的生長發育歷程，驚歎山椒魚的生命竟然如此獨特、美麗且精彩。

回首2002年嘉義林管處邀請呂光洋和賴俊祥，到阿里山森林遊樂區進行阿里山山椒魚的大調查開始，2年後展開復育計劃並有初步結果。目前朱有田表示將來若能掌握山椒魚生長環境的溫度、濕度與生殖環境，可以異地圈養，

朱有田與賴俊祥對山椒魚的研究歷程由麥覺明導演記錄拍成「山椒魚來了」紀錄片。明州的台灣線上圖書館已經購買版權，將在7月27日下午1時於明大Coffman Theater公開放映，免費索票請上網：https://tolib.org/event。

阿里山 明州 圖書館

上一則

千鳥一夜撞死 芝大樓玻璃牆加裝護鳥膜

下一則

抗議以色列總理國會演說 23人華府被捕

延伸閱讀

NFL／外接手紀錄片有血有肉 值得二刷

NFL／外接手紀錄片有血有肉 值得二刷
蒙市8/3免費放電影 邀演員交流

蒙市8/3免費放電影 邀演員交流
台灣名導蔡明亮電影展 7／31洛城登場

台灣名導蔡明亮電影展 7／31洛城登場
「我們的共和國」紐約放映 體現中國青年的迷惘與希望

「我們的共和國」紐約放映 體現中國青年的迷惘與希望

熱門新聞

針對IT軟件大故障，聯合航空發出聲明。(手機螢幕截圖)

全球IT大故障 截至今早全美上千航班取消

2024-07-19 08:44
田納西州23歲的店員帕托偷走客人中1百萬美元的刮刮卡，兌獎時遭逮捕。翻攝(Rutherford County Sheriff's Office X帳號@RCTNSheriff )

田納西州幸運兒刮中1百萬元 店員起貪念偷調包據為己有

2024-07-24 20:30
亞城國際機場從上周五開始，就有許多旅客因為達美航空班機取消、延誤排長龍尋求協助。(美聯社)

達美今晨又取消200班機 有旅客已滯留亞城機場5天

2024-07-23 10:04
丹佛一家紅龍蝦餐廳店員在處理水產的時候發現並救起了一隻罕見的橙色龍蝦。(美聯社)

罕見橙色龍蝦 下鍋前被餐廳店員救起 送到水族館

2024-07-19 14:18
吳弭(左二)與丈夫、兩個兒子開心迎接家中第五個成員。(吳弭臉書)

波士頓市長吳弭宣布懷孕 明年1月迎接第3胎

2024-07-23 10:32
49歲俄勒岡名廚娜歐蜜·波莫羅伊，13日在從事水上活動時不慎溺斃。(美聯社)

女名廚玩「內胎漂流」 身上綁繩纏入水底溺斃

2024-07-17 19:32

超人氣

更多 >
從拜登演說看出健康端倪？醫生揭2警訊是帕金森氏症前兆

從拜登演說看出健康端倪？醫生揭2警訊是帕金森氏症前兆
中國軍機首次在阿拉斯加附近被美攔截

中國軍機首次在阿拉斯加附近被美攔截
高冷不是刻意裝出來的？ 許凱再演霸總 自爆「這樣揣摩角色」

高冷不是刻意裝出來的？ 許凱再演霸總 自爆「這樣揣摩角色」
31歲李現拒演高中生被讚「人間清醒」 網友想起「這些不清醒的人」…

31歲李現拒演高中生被讚「人間清醒」 網友想起「這些不清醒的人」…
梅鐸為政治立場改變遺產繼承 子女與父親對簿公堂

梅鐸為政治立場改變遺產繼承 子女與父親對簿公堂