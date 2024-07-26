底城多元色彩音樂節 密西根舞獅隊受歡迎

密西根舞獅隊在底城多元色彩音樂節演出。(主辦方提供)

底特律美術館日前舉行多元色彩音樂節(Concert of Colors)，為期一周的節目吸引至少三萬人共襄盛舉。密西根舞獅隊也受邀在這場已有33年歷史的活動演出，獨獨樹一幟的表演，贏得觀眾熱烈掌聲。

密西根舞獅隊由密西根中文僑校學生組成，長期在主流社區活動中心、圖書館做文化志工，此次代表來自台灣的中華文化表演舞獅及鼓陣，和來自世界各文化代表豐富了音樂節的多元特色，這也是台灣文化團體首次應邀參加表演。

密西根舞獅隊在底城多元色彩音樂節演出。(主辦方提供)

舞獅隊隊長翁美津率隊，介紹舞獅隊由台裔、馬來西亞裔 及廣東裔第二代學生組成，舞獅融合了武術及舞蹈的力與美，不只是表演，還蘊藏深厚的文化及悠久歷史。

密西根舞獅隊在底城多元色彩音樂節演出。(主辦方提供)

除了保持傳統的廣東醒獅表演，舞獅隊還演出一段韓風「江南」舞獅，可愛甩頭擺尾的萌樣，得到熱烈的迴響，觀眾跟著強勁的舞曲節奏拍手喝采。舞獅到台下穿梭與觀眾互動時，引起黃金獵犬及米克魯興奮地搖尾吠叫，主人趕快拉緊繩圈，克制獵犬隨之起舞，畫面有趣。

舞獅隊團長賀婉青近年帶領舞獅隊持續運用創意，積極與不同的文化跨界互動，包括支持底特律得獎作家創作舞獅的青少年小說，透過閱讀推廣舞獅，並與 BrilliantDetroit 社區中心合作，為底特律弱勢家庭的孩子提供服務。

2023-2024年間，舞獅隊在課後共完成了22場舞獅演出。由於積極參與社區文化志工活動，隊員獲得密西根州 長感謝狀的肯定，也榮獲了總統志工服務獎。

密西根舞獅隊受到芝加哥 台北經濟文化辦事處的肯定，10月將應邀到芝加哥擔任雙十國

慶晚宴的開幕表演。