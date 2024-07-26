千鳥一夜撞死 芝大樓玻璃牆加裝護鳥膜

芝加哥麥克米克展覽中心湖濱大樓的玻璃帷幕牆，已經安裝了遮檔屋內燈光的護鳥膜，以避免鳥類誤撞死亡。(特派員黃惠玲／攝影)

經過多年來自保護鳥類倡議者的施壓，芝加哥 麥克米克展覽中心湖濱大樓的玻璃帷幕牆，終於覆蓋了一層護鳥膜(bird-safe film)，藉此減少鳥類在遷徙季節期間，因為建物內燈光而撞上玻璃死亡的機率。

管理麥克米克展覽中心的大都會 碼頭和展覽管理局(Metropolitan Pier and Exposition Authority)發言人表示，這項將湖濱大樓玻璃帷幕牆均貼上護鳥膜的工程，預計花費120萬元，並已經從今年6月初開始施工，預計9月初完工，屆時將可趕上秋季鳥類開始遷徙的時節。

「作為一個致力於成為好鄰居和環境管理者的組織，大都會碼頭和展覽管理局仍然致力於最大限度地減少該展覽中心對當地和候鳥的影響，」該管理局執行長克拉克(Larita Clark)在聲明中表示。

鳥類在飛行時，通常依靠月亮和星星引路，然而玻璃帷幕在夜間發出的明亮燈光，時常會影響鳥類的飛行方向，當它們被光誤導往燈光飛去時，幾乎很難發現有玻璃檔在中間，而以為可以直接飛過去。

由於湖濱大樓位於展覽中心的最東邊，旁邊緊鄰密西根湖，這棟大樓的外牆大部分由玻璃製成，且大約有兩個足球 場大小。大樓位置剛好坐落在主要鳥類遷徙路徑之一，去年秋天的一個晚上，就大約1000隻鳥飛往湖濱建築並撞上玻璃死亡。

大都會碼頭和展覽管理局發言人說，去年的那個致命夜晚後，該機構的工作人員開始與保護鳥類倡導者、專家和美國魚類和野生動物服務中心(U.S. Fish & Wildlife Service)合作，希望讓該建築物對候鳥來說更加安全。管理局董事會因此在今年3月批准了安裝護鳥膜的項目。

發言人表示，除了貼上鳥類安全膜外，該中心還將繼續採取措施防止鳥類碰撞，包括拉上窗簾和盡可能關燈。在鳥類遷徙季節，當局將與富地博物館(Field Museum)合作，每天監測和追蹤鳥類碰撞事件。

芝加哥鳥類碰撞監測中心主任普林斯(Annette Prince)表示，麥克米克展覽中心的玻璃改造和減光措施，將可大幅度提高對鳥類的保護。她說，此舉也為其他建築和未來項目樹立了榜樣，特別是綠地和海濱附近的大型玻璃結構。