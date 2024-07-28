伊州去年家暴死亡暴增110% 「卡麗娜法案」再成焦點

芝城婦女卡麗娜(左)及女兒(中)遭家暴夫開槍射殺，兒子(中)也中槍受傷。(gofundme截圖)

根據非營利團體「伊利諾州 反家庭暴力聯盟」(Illinois Coalition Against Domestic Violence)指出，伊州 去年的家庭暴力死亡人數暴增110%，該聯盟稱，此急遽上升的數字沉痛提醒大家，為何議員們必須對擁有槍枝的施暴者立法管制，反家暴 人士呼籲議會盡快通過「卡麗娜法案」(Karina's Bill)。

目前在伊州議會停滯不前的「卡麗娜法案」，為反家暴組織的關注焦點，該法案以家暴犧牲者卡麗娜(Karina Gonzalez)命名，法案規定執法人員在執行法官下達的保護令同時，要將涉嫌施暴者的槍枝移除。根據該法，法官還將在簽發保護令的同時簽發搜索令，執法部門將在96小時內送達搜索令並扣押施暴者任何武器。

卡麗娜在去年7月，於家中遭家暴夫開槍射殺，她15歲的女兒也沒有倖免。她早就從法院取得了保護令，其丈夫不准進入家中，然而卡麗娜母女仍然遭其槍殺。

伊州反家暴聯盟錢執行主任史密斯(Vickie Smith)說，超過一倍的增幅，意味著必須在伊州加大力度，減少這些可以預防的兇殺案，「如果一年因家暴死亡的人數激增這麼多，接下來幾年我們又該如何應對呢？」

史密斯說，伊州反家庭暴力聯盟的年度數據令人震驚，聯盟因此決定提前公布原本應該在10月份發布的這份報告，希望能敦促伊州議會成員能夠加速通過立法。史密斯說，「我們感到非常不安，自從我們開展這項防範家暴工作以來，死亡人數雖一直上下波動，但從未出現這麼驚人的增長。」

該聯盟報告顯示，2023年有94起家暴事件，導致120人死亡，這比2022年同期增加了110％，2022年有45起家暴案件致使57人死亡。

在去年的120例死亡人數中，107件為兇殺，13件為施暴者自殺，大約一半的死者是施暴者的親密伴侶，其他死者包括親屬或子女。史密斯說，由此可見如果有人決定殺害自己的伴侶或前伴侶，「那麼周遭的人也可能陷入危險之中。」

報告指出，在120人死亡案件中，有68％的施暴者使用槍枝。2022年的49％的死亡案例使用槍枝。史密斯說，槍枝的取得一直是個問題，「如果發生任何家暴，無論是身體暴力、情感暴力還是經濟剝削，只要有槍，就可能會發生殺人案。」

她希望伊州議員可以重視這種情況，盡快通過立法將這些被控虐者者的手中奪走槍枝。