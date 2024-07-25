街頭假慈善捐款 轉帳真詐騙 芝警籲留意

芝警局呼籲公眾留意手機轉帳捐款詐騙。(zelle臉書)

芝加哥 警局呼籲遊客、民眾，對街頭佯稱慈善捐款者提高警覺，根據指出，這些要求路人捐獻的不法之徒，在對方同意拿出手機進入銀行轉帳捐款時，經常迅雷不及掩耳轉走大額數字後逃逸。

芝警表示，這些騙子通常聚集在人流密籍的北密西根購物大道、千禧公園、黃金海岸等地區行騙。

根據芝加哥警局報告，上周兩名男子在千禧公園皇冠噴泉附近，向一名夫婦遊客索要捐款，經兩名男子不斷勸說，該對夫婦勉強同意透過銀行帳戶轉帳1元捐出，但是就在受害者進入銀行帳戶外，騙子要求拿走手機並確認捐款同時，該名男子迅速從受害者帳戶轉走了2400元，接著逃之夭夭。

在上述案件發生前，一名男子今年5月才因涉嫌在千禧公園附近，實施類似的騙局而被控搶劫罪。檢察官的紀錄顯示，該案嫌疑人為31歲哈維(Timothy Harvey)，他在南密西根大道100號街區，搶走了一名男子的手機，當時受害者同意通過Zelle捐出10元，沒想到哈維拿到該男子手機後，將受害人帶到附近同夥聚集之處，接著向受害人要求拿出60元以歸還手機。

受害者給付了搶匪50元後，拿回了手機，然而這名受害者稍後才意識到，該嫌已經從他的銀行帳戶轉走了3000元。警方循線追查後，發現這筆錢匯入了哈維的帳戶，受害人並從照片中指認了哈維。

全案由檢察官提控後，庫克郡法院法官李維拉(Antara Rivera)駁回了州檢察官提出針對該案拘留嫌犯的申請。不過，法官後因哈維涉及另一樁違反緩刑規定的案件，最終下令將其拘留。

除了慈善捐款詐騙外，近來芝城 還出現一種針對「停車違規罰單」的簡訊詐騙，這些簡訊聲稱收到信息者有為支付的停車罰單，並附上一個網站連結。

根據受害者指出，該網址(ingraction-park.com)目的在騙取個資，網站上並有芝加哥市府的印章，點選進入後會出現「用戶未支付停車費的發票」，該發票的核發單位為「芝市違規管理處」(Department of Infraction)，事實上市府根本沒有這個組織。

網站要求用戶提供姓名、地址、郵遞區號、電子郵件、出生年月日、信用卡 等詳細信息。

芝加哥優良商業局(BBB)提醒，芝市罰單均隸屬於財政局(Department of Finance)管轄，要確定自己是否有芝市罰單，應上官網查詢，網址：www.chicago.gov/city/en/depts/fin.html。