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美中選哲之友會 歡迎黃珊珊到訪密州

密西根州訊
密州代表歡迎黃珊珊到訪底特律地區。(主辦方提供)
密州代表歡迎黃珊珊到訪底特律地區。(主辦方提供)

台灣民眾黨立法委員黃珊珊率團帶領其辦公室法案主任張正昕、民眾黨國際事務部主任林子宇、國際事務部副主任廖偉宏，以及國際事務行銷經理林曖玫等人，日前抵達底特律訪問，受到美中地區選哲之友會會長李維灝、委員們及當地僑胞的熱烈歡迎。

李維灝特別安排歡迎午宴，與會者包括密州州參議員張理、貝柔思(Rosemary Bayer) 、邢可舒(Sue Shink)、密州州眾議員何彼得(Peter Herzberg)、韋斯特蘭德的市長柯爾曼(Kevin Coleman)等。

台裔張理歡迎黃珊珊到訪密西根，提升台灣與密州的關係。李維灝表示，這是近20年來，首次有中華民國立法委員到大底特律地區舉辦公開活動。李維灝特別感謝選哲之友會委員們，包括前榮光會會長許鐘麒、湖南園董事長李元楨、ZF集團業務經理邱麗芳、華勝汽車電子副總陳泓智、泰美房地產總經理李昌剛的大力協助與支持。

李維灝當晚又在The Baronette Rensissance Detroit-Novi Hotel舉辦晚宴招待歡迎黃珊珊一行，吸引100多位僑界人士及支持者參加，場面熱鬧溫馨。

黃珊珊在晚會上闡述台灣民眾黨的理念，即「以台灣為名，以民眾為本」，而民眾黨的執政目標：理性，務實，科學、透明，她並以「台灣第三勢力」為題發表演講，她提到對民眾黨而言，台灣已是主權獨立國家，主張「台灣自主，兩岸和平」。會中有多位來賓問及國會改革、民眾黨的管理，未來的目標以及國家的價值等問題，黃珊珊一一回答並分享了她從政的經驗。李維灝在活動中向黃珊珊頒發特別獎座，她也準備了伴手禮及出版的書回贈。

當天出席的僑界人士，包括如僑務諮詢委員張正義，僑務顧問傅曼玲，孔慶超及陳敦漢，僑務促進委員辜耀先，僑務促進委員及密西根人文協會會長楊逸鴻等。

100多位僑界人士出席歡迎黃珊珊晚宴。(主辦方提供)
100多位僑界人士出席歡迎黃珊珊晚宴。(主辦方提供)
黃珊珊(左)與台裔密州州參議員張理(右)。(主辦方提供)
黃珊珊(左)與台裔密州州參議員張理(右)。(主辦方提供)
李維灝(左)贈獎座給黃珊珊(右)。(主辦方提供)
李維灝(左)贈獎座給黃珊珊(右)。(主辦方提供)

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