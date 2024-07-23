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川普曝遇刺後拜登致電說「你很幸運」 稱自己拒上擔架

芝城下月民主黨全代會 成矚目焦點

特派員黃惠玲／芝加哥報導

在總統拜登宣布不再尋求2024年連任，同時力薦副總統賀錦麗民主黨總統候選人後，所有人的目光都轉向了芝加哥，因為民主黨全國代表大會將在距今不到一個月的時間於當地召開。

擔任2024年民主黨全國委員會主席的摩爾(Minyon Moore)堅稱，即使拜登突然退出本已動蕩的白宮之爭，民主黨全國委員會的使命「保持不變」。他稱拜登為「一位畢生致力於為美國人民服務的公務員」，並讚揚總統在第一個任期內將「我們的國家從懸崖邊拉了回來」，摩爾還對拜登的「穩定領導」讚譽有加。

現階段賀錦麗的當務之急，為鞏固來自各州、地區、華府的將近4000名黨代表的支持，以及700多位包括黨領導人、某些民選官員、前總統及副總統等超級黨代表的相挺。

拜登的背書，並不能保證賀錦麗成為民主黨新的總統候選人，因為根據程序，想要被列入總統提名人的話，都需要從約4000位黨代表中拿到300人的簽名連署。

符合上述資格者，才能成為黨代表選舉的候選人，在首輪投票拿到大多數選票者，即可成為黨內提名的候選人；如果達不到多數，則將舉行第二輪選舉，屆時不支持任何候選人的超級代表也將參與投票。

假使賀錦麗獲得提名，可能會有多人角逐副總統候選人的角色，副總統候選人的提名過程與總統候選人雷同，都要獲得多數黨代表的同意。

拜登 民主黨 賀錦麗

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