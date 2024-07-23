伊州億萬富豪州長發聲背書賀錦麗 被視為潛在副總統人選

普立茲克(右)去年10月在州長臉書帳號，貼出與賀錦麗(左)合照對其送上生日祝福。(州長臉書)

拜登 總統21日做出放棄競選連任的驚人決定，這使民主黨人在芝加哥召開全國代表大會並試圖團結挑戰川普之前不到一個月的時間裡，陷入了前所未有的不確定性。拜登的決定也將使伊利諾州州長普立茲克(J.B. Pritzker)從大會所在地的州長，重新定位為潛在候選人。

做為白宮 的忠實支持者及代言人，普立茲克對進駐白宮一直抱有興趣，不過，儘管普立茲克21日在拜登宣布退選後所發表的聲明沒有提及賀錦麗 ，但22日他已公開表示支持賀錦麗參選總統。

普立茲克說，「賀錦麗在她職業生涯的每一個階段都證明了她擁有領導這個國家的技能、力量和品格，以及改善所有美國人生活的願景，從保護婦女權利到捍衛美國工人和加強中產階級力量，賀錦麗副總統是我們所珍視的美國價值觀的捍衛者，她代表著我們黨在11 月擊敗川普的最佳機會。」普立茲克說，他將竭盡全力幫助她做到這一點。

59歲的普立茲克不僅是凱悅酒店繼承人，也是普立茲克集團(Pritzker Group)的管理合夥人、聯合創始人。他在2024富比士(Forbes)全球富豪榜排名920位，個人身價35億。

普立茲克從杜克大學畢業，後進入西北大學法學院取得博士學位，2019年1月起就任伊州州長至今。他住芝加哥市著名的富人區黃金海岸。他在2018年、2022年兩度參選州長時，每次均自掏腰包1、2億作為競選經費。

伊州州參議會前議長、民主黨中央委員會成員兼黨代表庫勒頓(John Cullerton)表示，他的強烈願望是支持「賀錦麗、普立茲克」搭檔競選。

庫勒頓特別提到，普立茲克的「大思維美國」(Think Big America)組織，斥資數百萬元支持全國各地的墮胎權利倡議，「生育權將推動投票率，這也是我們會獲勝的原因。」

根據Politico指出，目前有九名可能的副總統人選較引人矚目，除了普立茲克外，其他八名包括賓州州長夏皮羅(Josh Shapiro)、亞利桑納州聯邦參議員凱利(Mark Kelly)、密西根州州長魏美桂(Gretchen Whitmer)、肯塔基州州長貝希爾(Andy Beshear)、北卡州長庫柏(Roy Cooper)、加州州長紐森(Gavin Newsom)、馬里蘭州州長摩爾(Wes Moore)、運輸部部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)。