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全美逾千班機取消 芝2機場也受影響

特派員黃惠玲／芝加哥報導
針對IT軟件大故障，聯合航空發出聲明。(手機螢幕截圖)
針對IT軟件大故障，聯合航空發出聲明。(手機螢幕截圖)

由於一場全球性的全球IT故障，包括達美航空、美國航空、美國聯合航空都發表聲明稱航班營運受波及。根據指出，到19日中午左右，全美已經有超過2000航班因此取消。

據報導，微軟在Azure雲端軟體狀態報告網站上表示，18日下午6時左右美國中部部分客戶的服務中斷，「包括服務管理操作和服務連接或可用性方面的故障。」美國網路安全公司Crowdstrike之後承認對此錯誤負有責任，並正在努力糾正錯誤。

芝加哥歐海爾機場方面，包括美航、達美、美聯航、Allegiant、Frontier在內的主要航空公司都受到影響，這些航空公司通常用來顯示航班信息的螢幕都出現藍屏。不過，到19日10時左右航班時間表螢幕已經恢復正常。

到19日上午10時，歐海爾機場取消了168架班機，航班平均延誤44分鐘，中途機場取消了七架班機，平均航班延誤15分鐘。

一名乘客歐文斯(Troy Owens)表示，他原本搭乘的聖地牙哥到芝加哥Frontier航班被取消了，還好很快重新預訂新的機票到芝城，幸運行程沒有受到太大推遲。

已經取消「地面停飛」的美國航空19日發表聲明稱，因為供應商的技術問題，影響了美航在內的多家航空公司，截至東部時間上午5時，已經能夠安全重新開始營運，美航並對造成的不便致歉。

美聯航聲明稱，該公司受到第三方軟件故障影響，部分航班正在恢復，但預計19日的航班都會有中斷情形，該公司向受波及旅客發出豁免證明，以便乘客透過官網或應用程序更改旅行計畫。

達美航空聲明，「在我們解決供應商技術問題的過程中，所有達美航班都暫停，」達美並提到，將透過該公司的應用程式、簡訊等方式，通知航班受到影響的乘客。

芝加哥運輸局(CTA)、大都會火車通勤系統(Metra)以及伊利諾州運輸廳表示，他們沒有受到影響。芝加哥警局表示，其電腦間歇性出現問題，但911以及調度服務沒有受到影響。

伊州一些政府運作也受到影響，一位發言人表示：「這次中斷影響了多個面向公眾的線上系統，導致服務中斷。州府正在努力恢復並盡量減少對公眾的影響。」

此間星巴克工作人員說，店內交易沒有問題，但如果從手機下訂單則有狀況。

芝加哥 達美航空 大都會

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