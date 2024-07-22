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德州長艾伯特：將續送非法越境者至芝城

特派員黃惠玲／芝加哥報導
德州州長艾伯特表示，將繼續載送非法越境移民到芝加哥等庇護城市。(艾伯特臉書)
德州州長艾伯特表示，將繼續載送非法越境移民到芝加哥等庇護城市。(艾伯特臉書)

德州州長艾伯特(Greg Abbott)在剛結束的共和黨全國代表大會上，除了抨擊拜登政府的移民政策外，並表示將繼續向芝加哥及其他庇護城市運送更多非法越境移民。

根據芝加哥市公布的最新數據，從2022年8月以來，德州已經把累計4萬4874個移民送往芝加哥，其中有近四萬人搭乘巴士抵達，還有約5000人搭飛機到芝加哥歐海爾機場、中途機場。

艾伯特在共和黨全代會的演講中表示，在邊境安全得到保障前，送移民到庇護城的做法將繼續下去。他說，「我們繼續會用大巴士將移民運往全國各地的庇護城市，邊境不獲得保障安全，移民巴士不會停駛。」

伊利諾州、芝加哥官員已經向聯邦政府尋求更多資金，以幫助應對數以萬計湧入的無證移民，紐約州更已經對艾伯特政府提起訴訟，要求德州就其行為做出賠償。

艾伯特駁斥該訴訟「毫無根據」，他還談論到，當德州被命令停止在邊境安裝鐵絲網時，「我蔑視拜登政府。」

艾伯特說，他布署了數千名國民兵，修建了數百哩長的鐵絲網屏障，「修建這些障礙物，是為了阻止非法越境，當拜登下令切斷這些鐵絲網時，我命令國民兵加倍安裝鐵絲網。」

聯邦最高法院今年1月裁定，邊防人員可以拆除鐵絲網，且聯邦政府主張鐵絲網無法有效阻止越境者。艾伯特反駁稱，鐵絲網裝上後，非法越境人數「明顯下降」，但國土安全部部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)對艾伯特的數據提出質疑，稱「把越境人數大幅下降歸功於他所做的任何事情，根本與事實不符。」

移民 芝加哥 德州

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