我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

手機話費「吃到飽」加州人每年多花245億

微軟大當機第3天 全美航班仍未恢復 有人飛機3度被取消

伊州長普立茲克：挺拜登 密州長魏美桂：勿分裂

特派員黃惠玲／芝加哥報導
普立茲克(右)表示，他仍舊支持拜登(左)參選總統。(伊州州長辦公室)
普立茲克(右)表示，他仍舊支持拜登(左)參選總統。(伊州州長辦公室)

俄亥俄州聯邦參議員候選人莫雷諾(Bernie Moreno，共和黨)18日向伊利諾州共和黨代表，提到由伊州州長普立茲克頂替拜登作為民主黨總統候選人，結果引起在場共和黨代表的一片噓聲。

對於普立茲克可能取代拜登的說法，普立茲克回應表示，他仍舊支持拜登為民主黨總統候選人。

莫雷諾說，民主黨正處於全面內戰之中，「現在想想，距離大選還有110天，我們甚至不知道川普及范斯的競選對手是誰，我們一無所知，也可能是你們的州長(普立茲克)。」此番說法引起部分在場代表回應「不」，還有一些人哈哈大笑。

普立茲克參選總統的說法，稍後也受到共和黨聯邦眾議員拉胡德(Darin LaHood)批評，他說，「如果普立茲克沒有10億身家的話，現在就不會在州長的位子上。」拉胡德表示，「他的財富是他一直在位的唯一原因，」他接著稱，沒有多少人關注普立茲克。

拉胡德的此番言論，引起了普立茲克競選團隊的回擊稱，朗納(伊州億萬富豪前州長，共和黨)證明，金錢或拉胡德的支持都不足以贏得伊州選舉。

普立茲克發言人阿梅斯托伊(Christina Amestoy)說，為工薪家庭服務，讓州政府回歸正軌，才是贏得選舉的關鍵，「當拉胡德在密爾瓦基市的共和黨全國代表大會，支持川普及其在全國禁止墮胎計畫時，普立茲克一直在努力禁止垃圾醫療保險計畫，創造未來就業機會，及投資伊州基礎設施。」

對於謠傳普立茲克可能取代拜登成為民主黨總統候選人的說法，普立茲克18日表示，他仍然支持拜登、賀錦麗搭檔競選，且還在參與相關助選活動。

密州州長魏美桂(左)日前在密州出席副總統賀錦麗(右)的造勢活動。(密州州長臉書)
密州州長魏美桂(左)日前在密州出席副總統賀錦麗(右)的造勢活動。(密州州長臉書)

被傳為接替拜登競選總統的另一位中西部州長、密西根州州長魏美桂(Gretchen Whitmer)日前出席拉斯維加斯舉行的全國有色人種協進會大會上表示，拜登政府的政策帶動了國家經濟復甦，使非裔家庭受益。她沒有提及要求拜登下台以支持更年輕的候選人的呼聲，魏美桂過去一段時間被視為可能接替拜登的人選之一。

身為拜登全國競選聯合主席的魏美桂對人們過度分裂表示擔憂。她說，「如果你絞扭雙手，你就無法捲起袖子，我們還有工作要做。」

她還說，現在是一個特別重要、艱難及黑暗的時刻，「他們試圖集中力量撕裂我們，但我們因此更須保持專注。」

拜登 共和黨 民主黨

上一則

檀香山8月10日初選 46萬郵遞選票寄出

下一則

華州520號公路 8月15日起提高通行費 高峰時段增至4.9元

延伸閱讀

拜登減免學貸再受阻 教育部凍結800萬人還款

拜登減免學貸再受阻 教育部凍結800萬人還款
白宮：以色列總理內唐亞胡將訪華府可望見拜登

白宮：以色列總理內唐亞胡將訪華府可望見拜登
競選總幹事珍迪隆：拜登絕對仍在參選

競選總幹事珍迪隆：拜登絕對仍在參選
拜登終於萌生退意的三大關鍵：裴洛西、民調、金主杯葛

拜登終於萌生退意的三大關鍵：裴洛西、民調、金主杯葛

熱門新聞

49歲俄勒岡名廚娜歐蜜·波莫羅伊，13日在從事水上活動時不慎溺斃。(美聯社)

女名廚玩「內胎漂流」 身上綁繩纏入水底溺斃

2024-07-17 19:32
針對IT軟件大故障，聯合航空發出聲明。(手機螢幕截圖)

全球IT大故障 截至今早全美上千航班取消

2024-07-19 08:44
范斯成為前總統川普的競選副手。(美聯社)

挺川華人：范斯年輕有為加分 對少數族裔、婦女或減分

2024-07-15 17:10
48歲女子珍妮佛(左)涉嫌以坐在身上的方式不讓10歲的達科塔(右)出門，導致他窒息身亡。(翻攝change.org網站和臉書)

寄養男童想跑出門 340磅婦坐他身上導致窒息身亡

2024-07-16 22:55
丹佛一家紅龍蝦餐廳店員在處理水產的時候發現並救起了一隻罕見的橙色龍蝦。(美聯社)

罕見橙色龍蝦 下鍋前被餐廳店員救起 送到水族館

2024-07-19 14:18
一名網友在網路上憤怒地表示，兒時玩伴的婚禮，竟用泡麵招待賓客。圖為泡麵示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@Alena Shekhovtcova）

她怨兒時玩伴結婚竟招待「吃泡麵」 批最低劣婚禮

2024-07-16 20:20

超人氣

更多 >
拜登宣布退出2024總統大選 支持賀錦麗接棒

拜登宣布退出2024總統大選 支持賀錦麗接棒
歐巴馬發表長篇聲明 但未提賀錦麗

歐巴馬發表長篇聲明 但未提賀錦麗
得知拜登退選 川普：他是史上最糟總統 賀錦麗更易對付

得知拜登退選 川普：他是史上最糟總統 賀錦麗更易對付
特勤局認了 高層「1原因」多次拒絕川普增加維安要求

特勤局認了 高層「1原因」多次拒絕川普增加維安要求
4生肖迎人生轉折：狗輕鬆脫單、他升職加薪財運爆表

4生肖迎人生轉折：狗輕鬆脫單、他升職加薪財運爆表