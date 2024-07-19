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伊州婦求助911 反遭到場警察射殺

特派員黃惠玲／芝加哥報導
36歲伊州婦女遭警察射殺。(取材自春田黑人的命也是命)
36歲伊州婦女遭警察射殺。(取材自春田黑人的命也是命)

7月6日午夜12時50分，伊利諾州桑加蒙郡(Sangamon County)的一名36歲婦女馬西(Sonya Massey)，因懷疑住家附近有可疑活動撥打了911報警，沒想到之後竟被到場的警察射殺。開槍的該郡警長辦公室副警官格雷森(Sean Grayson)，17日被陪審團提控三項一級謀殺罪、一項嚴重持槍毆打罪及一項執法不當行為罪。

馬西住在斯普林菲爾德市S. Hoover大道2800號街區，槍擊案前，她曾撥打911報告住家附近的可疑活動，格雷森跟另一位副警官隨後抵達了馬西的家，桑加蒙郡伊州檢察官米爾希瑟(John Milhiser)17日表示，格雷森在馬西家中開槍，且擊中馬西。

他說，對該案完成審查後，結果「不支持(格雷森)使用致命武力的合理性」。米爾希澤表示，陪審團裁決後，格雷森繼續拘留。

有關馬西當晚究竟遭遇什麼情況，細節仍公布很少，但警方在17日讓馬西家人觀看了警察隨身攝影機錄下的影片。家人在觀看後沒有立即發表聲明。

黑人的命也是命」組織的克萊蒙斯(Sunshine Clemons)說，根據檢察官稱，該段影片將於下周一(22日)向公眾發布。 該機構表示，推遲發布影片是為了保護法律程序的完整性，以及在提出指控時獲得公平審判的權利。

馬西的家人聘請了全國知名的民權律師克倫普(Ben Crump)，他曾是全國矚目明尼蘇達州弗洛伊德(George Floyd)案以及泰勒(Breonna Taylor)案的委任律師。他在上周的一份聲明中表示，很難想像一名因害怕入侵者而報警的婦女，最終會在自己家裡被警察開槍射中頭部。

格雷森被起訴的決定公布後，克倫普稱這是「馬西家人追求正義的一個重要里程碑。雖然沒有什麼可以彌補這名警官令人髮指的行為，但我們希望正義的天平繼續追究他的責任。」

桑加蒙郡警長坎貝爾(Jack Campbell)發表聲明指出，對於7月6日的馬西命案，很明顯到場的副警官沒有按照訓練或標準行事，警長辦公室已將格雷森停職。

伊州州長普立茲克17日對此案發表聲明稱，「馬西擔心她的安全，並報警希望執法部門到她家提供保護。像所有伊州人一樣，她應該得到這種保護。然而，無辜且手無寸鐵的她卻被一名執法人員槍殺。我為馬西的孩子們感到心碎，我對另一位無辜的非裔婦女被警察奪走生命感到憤怒。」

伊州桑加蒙郡警長辦公室副警官格雷森，被控包括一級謀殺等五罪。(c)
伊州桑加蒙郡警長辦公室副警官格雷森，被控包括一級謀殺等五罪。(c)

伊州 黑人的命也是命 明尼蘇達州

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