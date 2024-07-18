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伊州庫克郡房產稅飆漲 可分期支付 減輕負擔

特派員黃惠玲／芝加哥報導
庫克郡財長提醒，可選擇逾期支付0.75%月息的方式，分期支付即將在8月1日到期的房地產稅。(特派員黃惠玲／攝影)
庫克郡財長提醒，可選擇逾期支付0.75%月息的方式，分期支付即將在8月1日到期的房地產稅。(特派員黃惠玲／攝影)

正在為飆漲房地產稅金頭痛的屋主，將可望獲得經濟壓力抒解。庫克郡財長帕帕斯(Maria Papas)17日宣布，如果屋主無力支付全款房地產稅金的話，將可選擇先支付部分款項。根據財長辦公室分析，與2023年收到的稅單相比，今年房產稅中位數漲幅飆升了19.9%，創下歷史新高。

帕帕斯坦承，庫克郡居民面臨大幅度的房產稅調漲，尤其在南郊、西南郊的屋主，漲幅甚至出現倍數，「我的辦公室接受並鼓勵屋主先支付部分的稅金，以減輕一次性支付全額稅款的負擔，」她表示，對於房主跟小企業來說，這種分幾個月支付的方式，將可以讓納稅人對財務做更好的安排。

選擇在8月1日截止日繳交部分稅款的民眾，仍未繳清的金額也必需支付逾期產生的月利率0.75%。帕帕斯表示，原本逾期月利率為1.5%，但經過她之前的倡導修正相關法令，這部分已經降到0.75%，在一定程度上減輕了屋主的經濟負擔。

假使完全不支付任何稅款的業主，將可能因此被列入年度稅款拍賣名單，並展開出售程序，一般拍賣房產欠稅的日期是在房地產稅單到期後的13個月。帕帕斯特別提醒，如果無力在8月1日前繳稅，並不會立即導致財產損失。

帕帕斯說，心急如焚的房主們，以為他們不在8月1日前繳納稅款，就會失去自己的房子，但事實並非如此。相關房地產繳稅分期方法及規定，可上財長辦公室官網查詢，網址：cookcountytreasurer.com

帕帕斯特別說明了新一期房產稅明顯增長的原因，除了徵稅機構提高了徵稅額度外，也與新冠疫情期間的評估減免取消、房屋銷售價格上漲有關，此外，更多企業成功上訴降低了他們的房產稅單，也迫使這些金額轉由其他個人或單位負擔。

房地產 庫克 利率

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北卡維克郡房地產稅上揚 漲幅最高達5成

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