芝加哥佛教藝術之旅 佛教之美 啟發智慧

芝加哥第二分會參訪全美佛教藝術館藏首屈一指的芝加哥藝術博物館。（謝芳媛攝）

7月6日國際佛光會芝加哥 第二分會舉辦的「佛教藝術之旅」，參訪全美佛教藝術館藏首屈一指的芝加哥藝術博物館 。芝加哥佛光山監寺有恆法師作為《世界佛教美術圖說大辭典》英文版主編，用中英雙語繪聲繪色地講解每件佛教藏品背後的歷史與佛法內涵。法師精彩的講解，從犍陀羅藝術到中國佛教雕塑，再引導至東南亞 佛像，吸引近30位會員及遊客駐足聆聽，通過互動問答，使大眾更深入的了解佛教藝術之美。

「菩薩就在我們周圍。」英文分會的Paul Kanter當下感慨道：環繞在?栩栩如生的諸佛菩薩像周圍，仿佛可以與佛菩薩接心。每週都到道場參加英文共修的Karen Tredinnick女士表示，因職業是心理治療師，通過有恆法師教大家瞭解佛陀手印意義，意外地發現靜坐與佛教的禪坐非常相似，有助於人們的身心健康。

英文分會Steven Volkening這位為東方藝術深深折服的歷史系大學教授，提前備好紙筆隨時記錄所學，打算用電腦整理存檔，以便深入研究。鄧宗聖博士是台灣屏東科學傳播學系教授，認?能在西方博物館，見到佛法僧三寶具足的中、英文導覽畫面，讓他覺得非常的稀有難得；一直喜歡去科技館的他，突然置身於藝術館的他感覺慣有的思維模式被打破，湧現源源不斷的靈感。