我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

溫州名醫李晟遭砍 同名女星「被死亡」罵網友：腦幹缺失

沒裝警報遭洗劫 金山屋崙華埠商家隔天才發現

芝加哥佛教藝術之旅 佛教之美 啟發智慧

芝加哥訊
芝加哥第二分會參訪全美佛教藝術館藏首屈一指的芝加哥藝術博物館。（謝芳媛攝）
芝加哥第二分會參訪全美佛教藝術館藏首屈一指的芝加哥藝術博物館。（謝芳媛攝）

7月6日國際佛光會芝加哥第二分會舉辦的「佛教藝術之旅」，參訪全美佛教藝術館藏首屈一指的芝加哥藝術博物館。芝加哥佛光山監寺有恆法師作為《世界佛教美術圖說大辭典》英文版主編，用中英雙語繪聲繪色地講解每件佛教藏品背後的歷史與佛法內涵。法師精彩的講解，從犍陀羅藝術到中國佛教雕塑，再引導至東南亞佛像，吸引近30位會員及遊客駐足聆聽，通過互動問答，使大眾更深入的了解佛教藝術之美。

「菩薩就在我們周圍。」英文分會的Paul Kanter當下感慨道：環繞在?栩栩如生的諸佛菩薩像周圍，仿佛可以與佛菩薩接心。每週都到道場參加英文共修的Karen Tredinnick女士表示，因職業是心理治療師，通過有恆法師教大家瞭解佛陀手印意義，意外地發現靜坐與佛教的禪坐非常相似，有助於人們的身心健康。

英文分會Steven Volkening這位為東方藝術深深折服的歷史系大學教授，提前備好紙筆隨時記錄所學，打算用電腦整理存檔，以便深入研究。鄧宗聖博士是台灣屏東科學傳播學系教授，認?能在西方博物館，見到佛法僧三寶具足的中、英文導覽畫面，讓他覺得非常的稀有難得；一直喜歡去科技館的他，突然置身於藝術館的他感覺慣有的思維模式被打破，湧現源源不斷的靈感。

活動當天芝加哥街頭2024年NASCAR大賽車將密歇根大道堵得水泄不通，活動總幹事第二分會倪碧琳副會長不僅幫助大家解決了停車等後顧之憂，更不忘在藝術參訪中穿插素食「餐訪」，使得本次「佛教藝術之旅」圓滿成功。本次活動不僅使大眾近距離感受到佛教藝術的魅力，更是對佛教有了更深層的認識與感悟。【人間社尊怡提供】

有恆法師用中英雙語繪聲繪色地講解每件佛教藏品。（謝芳媛攝）
有恆法師用中英雙語繪聲繪色地講解每件佛教藏品。（謝芳媛攝）
法師引導大家了解東南亞佛像之美。（許標金攝）
法師引導大家了解東南亞佛像之美。（許標金攝）
國際佛光會芝加哥第二分會舉辦的「佛教藝術之旅」。(謝芳媛攝）
國際佛光會芝加哥第二分會舉辦的「佛教藝術之旅」。(謝芳媛攝）
有恆法師說明中國佛教雕塑背後的歷史與佛法內涵。（許標金攝）
有恆法師說明中國佛教雕塑背後的歷史與佛法內涵。（許標金攝）
法師精彩的講解吸引遊客駐足聆聽。（王慧攝）
法師精彩的講解吸引遊客駐足聆聽。（王慧攝）

芝加哥 博物館 東南亞

上一則

微軟當機 華府機場排長龍 維州監理站關閉

下一則

新州教會4萬元無人認領 殘障熱心教友找回

延伸閱讀

暴風雨夜襲 逾10起龍捲風現芝城 數十萬戶停電

暴風雨夜襲 逾10起龍捲風現芝城 數十萬戶停電
訂報的聯想

訂報的聯想
暴風雨連2日夜襲 芝加哥至少出現10起龍捲風

暴風雨連2日夜襲 芝加哥至少出現10起龍捲風
想嘗芝加哥深盤披薩 好市多有售名店貨

想嘗芝加哥深盤披薩 好市多有售名店貨

熱門新聞

49歲俄勒岡名廚娜歐蜜·波莫羅伊，13日在從事水上活動時不慎溺斃。(美聯社)

女名廚玩「內胎漂流」 身上綁繩纏入水底溺斃

2024-07-17 19:32
針對IT軟件大故障，聯合航空發出聲明。(手機螢幕截圖)

全球IT大故障 截至今早全美上千航班取消

2024-07-19 08:44
在新州好市多(Costco)藥局工作的77歲前任員工，因年紀太大被解雇而於兩年前控告雇主，陪審團日前裁定，好市多需賠償這名老員工200多萬元。(Costco臉書)

因年齡解雇77歲員工 好市多判賠200萬

2024-07-13 02:00
范斯成為前總統川普的競選副手。(美聯社)

挺川華人：范斯年輕有為加分 對少數族裔、婦女或減分

2024-07-15 17:10
48歲女子珍妮佛(左)涉嫌以坐在身上的方式不讓10歲的達科塔(右)出門，導致他窒息身亡。(翻攝change.org網站和臉書)

寄養男童想跑出門 340磅婦坐他身上導致窒息身亡

2024-07-16 22:55
丹佛一家紅龍蝦餐廳店員在處理水產的時候發現並救起了一隻罕見的橙色龍蝦。(美聯社)

罕見橙色龍蝦 下鍋前被餐廳店員救起 送到水族館

2024-07-19 14:18

超人氣

更多 >
4生肖退休後安享晚年 屬牛物質豐厚、他們有無數知己陪伴

4生肖退休後安享晚年 屬牛物質豐厚、他們有無數知己陪伴
「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲

「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲
住在國外 填妥文件、避開住9個國家可領社安金

住在國外 填妥文件、避開住9個國家可領社安金
川普搭檔范斯出身美國陸戰隊 同軍種老兵議員轟：國會最大偽君子之一

川普搭檔范斯出身美國陸戰隊 同軍種老兵議員轟：國會最大偽君子之一
紐約班森賀華社突發命案 一家四口包括幼童被刺死

紐約班森賀華社突發命案 一家四口包括幼童被刺死