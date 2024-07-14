共和黨全代會周一登場 川普將出席 安保高度戒備

共和黨全國代表大會15日登場，圖為位於密爾瓦基市的會場。(特派員黃惠玲/攝影)

共和黨 全國代表大會將於15日（周一）在威斯康辛州密爾瓦基市（Milwaukee)拉開帷幕，聯邦、州和地方執法官員都處於高度戒備狀態。尤其前總統川普 13日在賓州 的競選集會上遭遇槍擊 受傷後，相關安保措施正在調整。

影片來源：特派員黃惠玲

聯邦調查局（FBI）、特勤局（U.S. Secret Service）、密爾瓦基警察局（Milwaukee Police Department）和密爾瓦基威州東南部威脅分析中心（Milwaukee Southeastern Wisconsin Threat Analysis Center）為迎接共和黨全國代表大會（RNC），向執法官員發出了一份聯合威脅評估報告，呼籲他們提高警惕。

一位執法部門的消息人士告訴哥倫比亞廣播公司新聞（CBS News），評估中沒有發現可信或具體的威脅。

在賓州巴特勒市集會發生槍擊事件後，多名執法官員表示，目前正在計畫擴大RNC的警戒線，並在活動周圍建立緩衝區。

川普競選團隊在一份聲明中說，川普情況良好，並期待著與大家一起在密爾瓦基參加大會，會中將提名他擔任美國第47任總統候選人。

來自全國各地的共和黨人陸續扺達密爾瓦基，大會場地Fiserv Forum戒備森嚴。附近每個街口都可以看到警察及特勤人員身影。

所有進入會場者，都必須事先取得通行證，並在入口處接受層層安檢。

此外，從15日凌晨1時開始，進入會場附近的所有車輛，都必須在檢查站停車受檢。

共和黨全國代表大會從15日開始，一直持續到18日。

根據執法部門的消息人士說，威脅評估發現，人們擔心大會和慶典前後的場所可能成為外國恐怖組織、本土暴力極端分子、國內暴力極端組織，以及所謂孤狼等的目標。

共和黨全國代表大會15日登場，圖為位於密爾瓦基市的會場。(特派員黃惠玲/攝影)

國土安全部 將RNC定義為SEAR-1事件，即「具有國家和/或國際重要性、需要聯邦機構間廣泛支持的重大事件」。所有SEAR-1事件都需要發布聯合威脅評估等聯邦執法公告。

共和黨全國代表大會15日登場，圖為車輛檢查站。(特派員黃惠玲/攝影)

據密爾瓦基警察局稱，至少有20幾個州和哥倫比亞特區將派警員參加此次大會。官員們表示，在大會開始之前，可能還會有其他部門加入這一名單。

特勤局是RNC活動的主要協調機構。

共和黨全國代表大會15日登場，安檢人員檢查入場者設備。(特派員黃惠玲/攝影)