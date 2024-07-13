上班精神富足 70歲林麗霞樂在工作

林麗霞樂在工作。(特派員黃惠玲／攝影)

下個月就要滿70歲的林麗霞，一早就穿上制服到旅館上班，她熟練的抬起床墊換床單，井然有序的處理客房垃圾，從事房務員將近20年，林麗霞早就建立了一套自己的作業模式，「親友都勸我不要再做這種體力活了」，但她覺得退休 後大概率就是天天在家無事可做，「到這裡有同事聊天，每天有個目標及既定行程」，身體健康的她說，這份工作讓她身心健康，沒想過退休。

從廣東移民到美國數十年的林麗霞，原先做過裁縫師，儘管出色的技術讓開了一家小店的她生意應接不暇，但上了年齡後，發現自己長期用眼過度，對於穿針引線這類的細緻工作已經有點難以負擔，因此她毅然決然決定轉行。

在朋友的介紹下，林麗霞開始進入芝加哥一家大型連鎖酒店擔任房務員，每天固定的工作內容，加上穩定的薪資及不錯的健康保險，雖然已經換了兩三家雇主，但她至今都還是在酒店做房務員。

雖然是目前所服務酒店數十位房務員中最資深的一位，但林麗霞的工作效率完全沒有比其他年輕同事遜色，天天笑容滿面的她，也是酒店經理最喜歡且尊敬的員工之一，她說，常常聽到華人 工作經歷歧視的情況，尤其年紀大的員工，但她卻很幸運從來沒有遇到過。

「我真的很高興有班上」，過去幾十年的工作經驗，也讓她對於華人同事有了比較深刻的觀察，「一些華人同事因為擔心出錯，每天上班精神格外緊繃，遇到主管詢問也因為緊張往往不敢回應，」久而久之，讓主管對於跟華人員工溝通多少有了代溝。

她說，不管你的年齡多少，不論你是否英語流利，每天抱持快樂的心情上工，是她自己提昇表現還有職場人緣的秘方。

另一半經營餐館，家中經濟不虞匱乏的林麗霞說，年輕的時候的確多少是為了錢而工作，但幾十年來，工作的目的已經有明顯的轉變，「上班讓我精神富足」，林麗霞說。

尤其是新冠疫情 期間，先生的餐館跟自己工作的旅館幾乎都停工，她更深深體會一份固定工作對自己生命的意義，「過了70歲，只要身體健康，我沒想過退休。」