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Travel + Leisure排行 全球最佳10大航空 長榮入榜

特派員黃惠玲／綜合報導
長榮航空榮登Travel + Leisure全球十大最佳航空公司。(長榮提供)
長榮航空榮登Travel + Leisure全球十大最佳航空公司。(長榮提供)

著名旅遊雜誌Travel + Leisure最新發布2024年全球最佳國際線航空公司(World's Best International Airlines)前十大排行榜，長榮航空再次進榜。

在這項新排名位居第十的長榮航空表示，長榮去年載客人數超過1120萬人次，「非常感謝全球旅客對本公司的肯定與信賴，」未來除與世界眾多知名品牌合作提供舒適機上服務外，也將持續引進新機以及規畫在波音787-9配置豪華經濟艙。

本次調查的「航空業」評比項目包括機艙舒適度、機上服務、顧客服務及整體評價，長榮航空今年與新加坡航空、法國商務航空、阿聯酋航空、全日空、卡達航空、大韓航空、日本航空、泰國航空、阿提哈德航空入選全球前十大的行列。

Travel + Leisure雜誌在調查中發現，航空公司不僅需要憑藉舒適的座椅及精心準備的機上餐點，更要於各航班上提供最貼心且穩定的服務；此外，除了機上服務，旅客也十分重視地面服務品質，如機場貴賓等。

Travel + Leisure為全球發行的知名專業旅遊雜誌，每年皆會舉辦全球旅遊產業評比調查「World's Best Awards Survey」，邀請其讀者至專門設置的網站針對各項觀光產業及景點進行評選，包括航空業、旅館業、郵輪、旅遊城市與渡假小島等。

今年共有將近18.6萬名讀者參與評選，共收到超過70萬筆投票數，其評選結果具有消費指標參考意義，深受觀光旅遊產業的重視。

身為台灣唯一進入全球十大榜單的長榮航空表示，多年來該公司持續以世界最佳航空的目標前進，不管在服務品質、安全以及企業永續方面表現出色。

今年6月下旬榮獲SKYTRAX「全球十大最佳航空公司」第八名，同時也連續9年贏得五星級航空公司肯定，也入選AirlineRatings評比全球20大最安全航空公司及全球25大最佳航空公司。

目前長榮航空在美國的客運班機，有從西雅圖、芝加哥、舊金山、洛杉磯、紐約、休士頓等多個主要城市直飛台北的航線。

長榮航空榮登Travel + Leisure全球十大最佳航空公司。( 長榮提供)
長榮航空榮登Travel + Leisure全球十大最佳航空公司。( 長榮提供)

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