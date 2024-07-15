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芝破獲大型銷贓零售店 總值250萬贓物曝光

特派員黃惠玲／芝加哥報導
庫克郡警長辦公事，於芝近西區零售店Flee Club查獲大批贓物販售。(庫克郡警長辦公室提供)
庫克郡警長辦公事，於芝近西區零售店Flee Club查獲大批贓物販售。(庫克郡警長辦公室提供)

有組織零售犯罪困擾商家已久，而這些盜竊得手後的商品能夠順利銷贓，往往是助長此類罪行的最大因素。庫克郡警長辦公室11日表示，近日破獲一家大型銷售贓物的零售店，這處位於芝加哥近西區的商店內中總值高達250萬元的高檔商品，全數已遭沒收。

路易威登、普拉達和Lululemon均有

庫克郡警長達特 (Tom Dart)說，這些沒收的商品類型五花八門，令人嘆為觀止，包括高價名牌路易威登、普拉達，還有受歡迎的運動服飾品牌Lululemon都有。

這家商店是位於西泰勒街的Flee Club，該店被指控經營者故意出售偷來的商品，甚至指定竊賊去偷某些暢銷商品。

達特說，庫克郡警察先派人到該商店，稱想要出售手中偷竊而來的商品，然後另一名便衣警官隨後會到Flee Club，去購買剛剛才賣給店家的被盜商品，這樣一來，警方追回了這些聲稱被盜的商品。

Flee Club老闆凱利(Darris Kelly)和員工沃克(Jerry Walker)均被指控盜竊重罪。

包括奧運結束才發售的Air Jordan鞋

庫克郡警長辦公室這次查獲的商品，還包括尚未發布的Air Jordan鞋，達特解釋，這雙Air Jordan 4 Retro SE，要等到巴黎奧運結束後才會公開發售。

達特說，警長辦公室旗下的有組織零售犯罪小組，發現這些物品是主要是從商店以及載貨的火車列車車廂偷出來的。他表示，大規模盜竊可能對零售商造成損害，「你現在沿著密西根大街(芝加哥購物大道)走，只要看看店面空置處，就知道到處看看空缺的地方，大都是因為零售商受到影響不想再開實體店了。」

庫克郡警長辦公室現正在與零售商合作，希望能將這些贓物「物歸原主。」

在此同時，芝加哥警方11日發出「先破壞後盜竊」(crash-and-grab burglaries)的系列案件警報。

芝警局表示，相關人員正在對最近兩起發生在酒莊及零售店的犯罪事件深入調查，其中一起案件的監視影片顯示，一群竊賊闖入芝加哥近北區黃金海岸市場(Gold Coast Market)，然後用大鐵鎚砸碎玻璃後入內偷走大批酒。

類似案例從5月底至今，已經發生至少20宗，警方提醒商家提高警覺。

庫克 芝加哥 零售商

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