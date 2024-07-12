孩子幾歲可獨自在家？ 中西部州各異

為工作、家庭疲於奔命的父母，暑假期間時常為家中孩子的安排傷透腦筋。(pexels)

暑假來臨，許多雙薪家庭的父母常常必須奔波於保母家、夏令營或朋友家之間，不少家長因此對孩子究竟是否可以獨自待在家中大為困擾。

事實上，全美大部分的州並沒有規定兒童可單獨留在家中的法定年齡，例如威斯康辛州 由家長自行決定是否將孩子獨留家中；堪薩斯州 則允許6到9歲孩童短時間自己在家。

威斯康辛州對於遺棄及忽視兒童有具體的法律，其中包括任何人將兒童留在他們可能遭受痛苦的地方，意圖遺棄他們，均視為重罪。如果不是因為貧窮，而是沒有為兒童提供基本的照顧，例如食物、衣服、住所等，也將被判忽視罪。

此外，威州的童工法規定，孩子必須年滿12歲或以上，才能在該州非企業家庭(non-business homes)從事保母工作，年滿14歲或以上，則可在企業或公司從事保母工作。

各州在制訂關於何時可以將兒童單獨留在家中的法律時，對年齡的要求有相當大的差別。其中中西部的堪薩斯州要求較低，該州允許6到9歲的兒童短時間單獨留在家中，並允許10歲及以上的兒童「較長時間」獨留家中。堪州的指南還補充，家長讓孩子獨自在家之前，應權衡孩子的成熟度以及大人不在時的行為表現。

伊利諾州的法律則規定，任何人將未滿14歲的兒童「在沒有監護的情況下，離開一段不合理的時間」，即構成疏忽罪。田納西州 、華盛頓州等幾個州，沒有官方的年齡要求，但建議兒童至少年滿10歲才能獨自在家。

至於要如何判別孩子是否可以自己在家？大多數州都認同「孩子是否準備好獨自在家，取決於孩子跟家長的個別情況。」

致力於預防兒童傷害的非營利組織「全球兒童安全組織」(Safe Kids Worldwide)表示，大多數孩子在12歲、13歲左右，就基本已經準備好獨自在家了，但該機構建議家長酌情衡量孩子的成熟程度。

威州麥迪遜消防局針對如何判斷孩子是否可以承擔獨自在家的責任，做出了一些具體指導：

體力方面：是否能鎖好及打開家中門窗？是否能完成日常任務如做三明治、打電話、寫流言？

心理方面：會看時間嗎？明白陌生人和緊急狀況的含意嗎？能識別危險並知道保持安全嗎？能解決自己的小問題也知道何時尋求幫助？孩子是否會考慮自己的行為對他人的影響？

社交方面：孩子不需要大人幫助可解決兄弟姐妹衝突嗎？是否易向你傾訴學校發生的事情及自己的感受？出現問題時是否有足夠自信？

情緒方面：孩子獨處時是否感到自信和安全？是否願意獨處？知道如何處理恐懼、孤獨、無聊？是否知道如何承擔責任，例如照顧弟妹？