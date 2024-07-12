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芝華埠夏令會 7/27、7/28登場

特派員黃惠玲/芝加哥報導
華埠夏令會主辦單位及贊助商，邀請大家踴躍參加27日、28日登場的夏令會。(特派員黃惠玲／攝影)
華埠夏令會主辦單位及贊助商，邀請大家踴躍參加27日、28日登場的夏令會。(特派員黃惠玲／攝影)

一年一度的芝加哥華埠夏令會將在27日、28日於華埠永活街登場，主辦單位表示，今年參與夏令會的商家攤位超過70個，打破45年來的最高紀錄。此外，伊利諾州財長辦公室今年也首度在活動中設立服務攤位，將協助並推廣州民尋找名下的未領財產。

主辦這項年度盛事華埠特別活動委員會共同主席黃婉嫻表示，今年參展商家格外踴躍，由於報名人數過多，還不得不婉拒了至少15個商家加入擺攤。冠名贊助夏令會的麥當勞公司代表貝拉斯科(Sarah Belasco)說，今年將有受到歡迎的麥當勞叔叔在現場跟大家合影，此外，也將第一次推出手機充電站的服務台。

伊州財長方仲華(Michael Frerichs)表示，很開心有機會參加夏令會。芝加哥11區區長李惠華說，夏令會是芝市也是華埠的重大活動，每年都吸引眾多遊客、民眾到訪，直接帶動華埠商機。

美中餐飲協會會長鄭時坦說，今年照例舉辦吃魚丸比賽，日期為28日，前三名優勝者可獲得100到500元獎金不等。

芝加哥中華會館主席項邦珍、芝城華埠社區基金會主席譚小平，以及多位贊助商Ameristar Casino/ Hollywood Casino、ComEd代表 Colin Andersen、Northwestern Medicine 等，也陸續表達了對於夏令會的支持。

第45屆芝加哥華埠夏令會27日開放時間為上午10時到晚間10時，28日則從上午10時營運到傍晚7時。

華埠 芝加哥 麥當勞

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