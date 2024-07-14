伊州大麻持續熱銷 上半年零售額逾10億

伊利諾州大麻 零售額在2024年上半年，輕鬆邁過10億元大關。伊州 州長普立茲克日前宣布，大麻銷售額在7月1日就超過了10億元，比去年提前了將近兩周。

如果以财年計算，2024財年的該州大麻銷售額超過了20億元，高於2023財年的19億元，也比2022 財年的18億元更多。

普立茲克表示，「伊利諾州擁有全國最公平的大麻產業，並且正在成長和繁榮。」他說，銷售量激增歸因於成人用大麻購買量的增加，以及他的政府重點支持受毒品戰影響重大的社區。大麻銷售產生的稅收，有很大部分被用於資助這些受大麻嚴重影響社區的經濟發展、暴力預防和相關青年計畫。

數據顯示，2024年上半年，州內居民購買的大麻數量占了81%。大麻花(flower)仍然是最受歡迎的產品類別(49%)，其次是大麻菸(vapes，32％)、食用大麻(edibles，22％)。

大麻監管監督官強森(Erin Johnson)表示，越來越多的大麻企業開業，意味著為消費者提供越來越多獨特的產品。

該州已向社會公平大麻商家發放了近2200萬元的可免除貸款，並預計向合格的申請人頒發更多的大麻藥房許可證。

伊州金融和專業監管廳廳長特雷托(Mario Treto, Jr.)表示，確保勞動力和行業反映人口的多樣性，在大麻行業領域十分重要。

伊州從2020年開始銷售娛樂大麻後，總銷售量在全美僅次於加州與密西根州，而伊州的大麻售價之高也在全國名列前茅。

伊州的大麻平均價格每克為33.82元，比麻州 售價高出46%，麻州是全國購買娛樂大麻第二貴的州。根據Headset報告指出，由於伊州大麻銷售的公司，由包攬了種植、製造與銷售的企業主導市場，加上品牌較少，因此導致售價居高不下。