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芝華人遭持槍搶劫 路人按喇叭阻止 反中槍

特派員黃惠玲／芝加哥報導
兩名非裔男性涉嫌在華埠連續持槍搶劫，10日凌晨更開槍擊中一見義勇為阻止搶案的民眾。(芝加哥華埠治安互助隊)
兩名非裔男性涉嫌在華埠連續持槍搶劫，10日凌晨更開槍擊中一見義勇為阻止搶案的民眾。(芝加哥華埠治安互助隊)

芝城華埠10日凌晨發生一起槍擊案，一位居民開車經過永活街夾舍麥路附近時，因看到有一名華人遭持槍搶劫，因此按喇叭試圖阻止，結果涉案匪徒惱怒向其開槍。根據芝加哥第九警分局紀錄顯示，這兩名搶匪近日在華埠連續作案，希望民眾、商家提高警覺。

根據指出，10日凌晨1時30分左右，有一位民眾開車經過華埠永活街2200號附近時，目睹路旁有人遭兩名非裔歹徒持槍搶劫，這名駕駛因此按了喇叭試圖阻止。沒想到涉案劫匪轉向該見義勇為人士開槍，導致這位駕駛中槍受傷。

警方紀錄顯示，兩嫌犯為非裔男性，穿著黑色的連帽衣且攜帶槍枝，案發時開著一輛灰色的2024年起亞車Forte，掛著華盛頓州的車牌CL J0576。

目前華埠治安互助隊已經將消息廣泛發布在社交媒體，希望提醒民眾留意，如發現任何線索，可撥打911。

芝加哥第九警分局9日也發布了社區警訊，這兩名嫌犯還涉及在8日凌晨華埠另外兩起持槍搶劫案件。

警方紀錄顯示，兩嫌作案模式都是先下車，然後向受害者亮出槍枝，接著索取受害者財物，如手機、錢包、提袋等，然後駕車逃逸。

最近兩起案件時間、地點為8日凌晨1時5分在永活街2300號街區，以及8日凌晨1時20分在普林斯頓大道(S. Princeton Ave.)2300號街區。

警方稱，兩名嫌犯均為非裔男性，身高5呎10吋到6呎間，兩人均頭戴滑雪面罩，身穿黑色運動衫、黑色牛仔褲及黑色Nike球鞋。這兩宗搶劫案的涉嫌車輛均為灰色起亞Forte。

此外，華人聚居的橋港區9日晚間7時55分左右，位於南好斯提特街3000號街區的一家手機店也遭到搶劫。兩名男子持槍進入該店搜刮了許多商品，警方稱全案正在調查。

芝城華埠連續持槍搶案涉案車輛：灰色起亞Forte及車牌。(芝加哥華埠治安互助隊)
芝城華埠連續持槍搶案涉案車輛：灰色起亞Forte及車牌。(芝加哥華埠治安互助隊)

華埠 非裔 華人

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