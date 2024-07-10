國慶長假109人中槍 芝市長：我們真的受夠了

芝加哥市長強森。(芝市長辦公室)

在超過100位市民於國慶長假遭槍擊 後，芝加哥 市長強森表示，要讓那些在街道上大肆破壞者「承擔後果」。上任以來持續主張要增加青少年項目或其他社會資源來消除犯罪根源的強森，面對驚人的槍擊案及濫殺數字，終於鬆口稱「我們真的受夠了」，他表示將讓暴力者對其行為負責，同時也公開向聯邦求援。

芝城 在剛結束的國慶長假期間，多達109人遭到槍擊，其中19人喪生。強森8日表示，「我不會袖手旁觀，我們要確保讓每個對這座城市帶來痛苦、創傷及折磨者負起責任，暴力必須承擔後果。」

雖然強森仍舊重複他之前對於治安所以惡化的說法，那就是因為發生重大暴力事件的社區，通常長期缺乏投資、權利被嚴重剝奪，不過，他這次並沒有為幾起大規模槍擊案的犯罪者找藉口了。強森說，「這些槍手選擇殺害婦女、兒童及老人，我們已經受夠了。」

強森並懇求聯邦當局「對芝加哥的大規模槍擊事件做出回應及協助，就像聯邦向其他大規模槍擊案提供幫助一樣。」

過去幾天發生的致命槍擊案，截至8日為止，芝警局仍未逮捕到任何一名嫌犯，警局局長史奈林表示，警方正非常努力的調查這些案件，尤其受害者涉及兒童的案件，他呼應強森的說法，希望罪犯能夠停止射殺孩子、母親、老人，「必須將這些人關進監獄。」

國慶長假的數十起槍擊案件中，有10宗發生在強森居住的奧斯汀警區(Austin police district)，強森對此感到痛心，他提到自己的目標是切斷10到19歲男孩成為暴力受害者或施暴者的渠道。

他說，「在這座城市裡，我已經厭倦了黑人男孩因暴力喪生，我自己也有兩個16歲、12歲的男孩，任何人都不應經歷埋葬孩子的痛苦。」

他還提到早前全家經歷的槍擊事件，他跟妻子聽到槍聲立即躺下，在孩子的驚恐尖叫聲中爬到孩子們的房間，「當時我們希望不要成為隔日的頭條新聞。」

強森9日上午並在臉書發文表示，「困擾我們城市的大部分暴力事件，都是人們為給家庭和社區造成傷害而做出的邪惡選擇結果，我們已經受夠了。」他說，市府將與州檢察官辦公室、芝加哥警察局和反暴力夥伴密切合作，幫助為槍枝暴力受害家庭伸張正義，接下來市府將逐個街區開展工作，確保城市安全。