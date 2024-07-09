包括華裔 芝城4人獲選巴黎奧運義工

鄭金光(左)、伊穆蘭(右)為芝加哥獲選的四位巴黎奧運義工之二。(特派員黃惠玲／攝影)

「為了成為巴黎奧運 義工，我果斷辭掉工作，自行買了往返機票費，自付長達2個半月的住宿費用，就是想要一圓奧運夢，」27歲年輕女孩伊穆蘭(Amanda Emran)是芝加哥 地區獲選擔任奧運義工的「唯四」之一，她對即將來臨的巴黎行充滿熱情與期待。

巴黎奧運即將展開，在全球紛紛聚焦關注各種比賽項目選手之餘，由全世界各地30萬申請者中，獲得錄取的4萬5000位義工，也紛紛起程前往巴黎服務。芝加哥在這屆奧運共有四人獲選加入義工團隊，其中包括華裔腳科醫生鄭金光、波蘭裔的年輕行銷人員伊穆蘭(Amanda Emran)。

義工是巴黎奧運及殘障奧運會的中堅力量，伊穆蘭說，到巴黎奧運當義工是她的夢想，這次獲知入選後，她義無反顧辭掉工作，準備到巴黎長住2個半月，「很多人以為義工的食宿都是主辦單位安排招待，事實上並非如此。」

伊穆蘭說，這次到巴黎的往返機票，還有45天的住宿，都是她自己掏腰包購買、預定，奧運主辦單位唯一提供的免費服務就是當地接送，儘管荷包大失血，但對於這份義工工作，伊穆蘭倍感興奮，高中選修法文的她說，「這是一輩子難得的機會，也是我的夢想，我想趁年輕時多多看看世界，多多為群眾服務。」

她將在奧運開幕前開始工作到奧運結束後，工作主要內容為「服務世界各地來的義工。」

鄭金光曾經在2016年到巴西 擔任過奧運義工醫生，這次憑藉專業經驗，再度獲選為巴黎奧運義工，他表示，自己將駐扎在國家高爾夫球場，協助獎牌頒贈儀式並為高爾夫球選手提供醫療服務。

他回憶2016年在巴西奧運期間遭到持槍搶劫的恐怖經歷，「還好那時事先已經有所準備，遇到劫匪時拿出裝著過期信用卡及零錢的舊皮夾給了劫匪，我也幸運躲過一劫。」

會不會擔心今年巴黎又遇意外事件？鄭金光說，他不怕被搶，但現階段世界性的爭議事件不斷，希望主辦方能夠確保會場安檢，避免恐怖分子有機可乘。鄭金光預計7月24日左右出發前往巴黎，他將在當地待10天擔任義工。