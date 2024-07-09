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血腥國慶假期 芝市103人中槍19死 居民嘆：7月4日如暗殺日

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝警紀錄顯示，國慶假期間，芝加哥至少103人遭槍擊。(芝加哥警局)
芝警紀錄顯示，國慶假期間，芝加哥至少103人遭槍擊。(芝加哥警局)

芝加哥警方表示，從上周三(7月3日)晚上到8日凌晨的國慶長假期間，芝市至少有103人在槍枝暴力事件中遭槍擊，其中19人命喪槍口。

警方紀錄顯示，最近一起槍擊案發生在7日深夜11時51分的西切斯特菲爾德區(West Chesterfield)，當時有兩人在東89小街700街區中槍，造成一死一傷。上述槍擊案發生前幾分鐘，於南奧斯汀區(South Austin)的中北大道200號街區，也有一名男子中槍身亡。

芝加哥大學警察局稱，7日清晨5時左右，有三名男子在該校醫院急診室前的人行道遭到槍擊，芝大隨後發出了安全警報，根據目擊者稱，槍聲是從一輛休旅車上發出的，該車沿著Cottage Grove路向南逃逸，目前不清楚中槍者是否為芝大教職員。

6日晚間一名25歲男子在南岸區(South Shore)區的槍戰中喪生，該男子在晚上約8時50分走在東71街1700號左右的火車軌道上，有兩人靠近他開槍，該男子雖還擊但最終身中多槍，經緊急送往芝大醫院不治。

除了該市南區、西區槍聲頻傳外，距離華埠不遠、靠近麥克米克展覽中心的南環區東21街100號附近也發生致命槍擊案，6日晚間11時15分左右，一名26歲男子跟一名25歲女子走在槍擊案發地點的人行道上，一輛白色休旅車突然停下向兩人開槍。警方說，男子身中多槍死亡，女子腿部中槍送醫急救。

當時剛好遛狗經過槍擊案地點的南環居民宋奈伯格(Tara Sonneberg)說，她至少聽到15聲槍響。

超過百人中槍的血腥國慶長假期中，包括三起大規模槍擊案，其中一宗是多名槍手向南區大十字路社區(Greater Grand Crossing)的一戶居民住宅開火，造成兩名婦女及一名八歲孩童死亡，還有兩個男孩傷勢嚴重。

另兩起大規模槍擊案，分別發生在奧斯汀區(1死6傷)、小義大利區(8傷)。

住在大規模槍擊案之一發生地點的居民平克爾頓(Erica Pinkerton)說，去年芝城的國慶假期間，有18人遭槍擊，其中兩人死亡，今年又頻繁發生槍擊，多人死傷，她說「這個假期(國慶)根本就是暗殺日。」

芝市長強森、警局局長史奈林8日聯合呼籲，加強追究槍擊事件嫌疑人的責任歸屬。強森被追問需要做出哪些調整以確保社區安全時答，他的責任要獲得更多支持。

史奈林則對改善槍籍的問題表示，警方在過去幾天的國慶假期，已經取消休假，「最終警方需要社區站出來。」他說，如果不能讓這些槍手從街上消失，就必須把他們關起來。

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