工時長… 年薪往往逾6位數 房仲工作苦與樂

伊州房屋經紀人協會時常舉辦各種座談，協助房仲工作進行。(伊州房屋經紀人協會臉書)

房屋仲介可以是一項回報豐厚且充滿挑戰的職業，想要投入之前，或許可以好好權衡利弊，然後做出更好的決定。根據職涯網站indeed指出，時間彈性、收入無上限是房仲工作吸引人之處，但工時長、買賣過程具有壓力，則是可能的缺點。

房仲可以獨立工作，也可以將房屋經紀執照掛在仲介公司，房仲的收入來自於買賣房屋的佣金，職責包括為買家、賣家提供協助、分析房產市場、尋找上市物件、開展廣告活動、安排房產展示、接聽電話及與潛在客戶建立關係等。

這份工作的幾項主要優點：

─時間靈活：可根據個人生活安排每天工作，不用打卡，也不用到辦公室，因此有更多時間跟朋友、家人一起，使生活、工作獲得較佳平衡。

─收入潛力無限：與其他職業不同，房仲收入沒有上限，只要有足夠業務，就能拿到更高的年薪。

─協助客戶：拿到房仲執照後，就可以開始幫助客戶找到他們的理想家園，意味著你將可以見證他們人生中最重要的時刻之一。

─職業可靈活轉換：可藉房產經驗，尋找成為房地產投資 者、房屋估價師、物業經理、租賃顧問等相關領域職位的機會。

房仲行業主要缺點：

─工作時間更長：一般工作每周標準為40小時，但房仲的工作時間超出此標準屢見不鮮，這份工作沒有固定時間表，而需經常依據客戶的時間安排工作，而且可能要在客戶、潛在買家下班時，推出物件開放展示，因此在一般人下班或周末時間要上班的可能性高。

─收入進帳緩慢：房仲收入來自於房產交易，沒有雇主會定時發放薪資，因此房市淡季時收入明顯較低，甚至掛零，因此如果在淡季沒有固定收入來源，就會對生活造成一定挑戰。

─買賣過程緊張：由於一些客戶在面臨做出買賣房屋等重大財務決定時，往往會有矛盾情緒，因此在幫助客戶同時，這份職業也充滿挑戰，加強溝通及養成換位思考模式，是房仲養成的必備技能之一。

─面對各種個性不同客人：有些客人可能很友好，有些人比較難相處，因此房仲要有解決衝突的技巧，來幫助自己順利跟不同人打交道的能力。