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全美從事房產業最佳州 加州奪冠 愛阿華第2

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
一份新研究顯示，全美房地產業最適宜工作之地為加州。(美聯社)
一份新研究顯示，全美房地產業最適宜工作之地為加州。(美聯社)

一項由房產研究公司的新排名顯示，全美最適宜從事房地產業的州由加州奪冠，中西部的愛阿華州、伊利諾州分居第二、第五，紐約州、喬治亞州、新澤西州則依序拿下第五到第七名。根據排名，前10州的房仲平均年薪，超過六位數的比比皆是。

這項研究由AgentAdvice進行，分析了與房地產職業相關的五個指標，包括房價中位數、住房擁有率、房產角色競爭、房產經紀人平均年薪以及每個州的生活成本。各州滿分為100分。

研究顯示，加州是房地產業發展最好的州，得分為67.95分。該州也創下了第二低的房屋擁有率(55.5%)，以及第二高的房地產經紀人平均年薪(18萬349元)。

加州的就業競爭也相對較低，每1000個工作中只有1.14人從事房地產工作。然而，加州的生活成本指數位居全美第三。

愛阿華州在房地產職業最適州中排名第二，得分為63.17。該州房地產行業的競爭程度排名第四，每1000個工作中只有0.46人從事房地產行業。愛州的房產經紀人年度總薪資排名第五，為16萬7437元；生活成本指數排名第六低，為89.7。該州的房屋擁有率位居全美第12，為71.3%。

內華達州得分為62.80，排名第三。房地產行業的平均年收入為17萬6930元，位居全美第三。該州住房擁有率為62.9%，排名第九。房價中位數為47萬9299元，位居全美第12位。 該州每1000個工作中有1.69人從事房地產工作。

紐約州緊隨其後，以62.60分排名第四。該州房產經紀人平均年收入排名第四，為17萬1565元。每1000名就業居民中有0.64人從事房地產工作。該州房價中位數排名全美第三，為64萬9000元，住房擁有率最低，為54.3%。

伊利諾州以57.93分排名第五。該州房地產職位的平均年收入為16萬1272元，房價中位數為26萬6800元。

喬州得分為56.78，排名第六。該州住房擁有率為63.3%，排名第十；房價中位數為38萬9500元。該州房地產經紀人的平均年收入為15萬8071元。

新澤西州以55.13分排名第七。該州房價中位數為48萬5900元。該州從事房地產工作者比例全美第二，每1000名居民中有0.32人從事此業。該州的房價中位數為48萬5900元。

田納西州排名第八，得分為54.59分。該州每1000名居民中有1.08人從事房地產工作。

亞利桑納州以53.85分排名第九，房地產經紀人的平均年收入為18萬516元。猶他州以53.26分躋身前十，房價中位數為26萬3700元。

緬因州的房地產工作為全美最差，得分為31.82。其房屋擁有率最高，為77.2%，房產經紀人年平均收入相對較低，為14萬7191元。

房地產 房價 加州

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