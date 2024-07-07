我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴黎奧運／2個孩子的媽 43歲澳洲女籃傳奇第5度披戰袍

拜登無視健康問題及民調落後 ABC專訪難平黨內怒火

全球最美天際線 芝加哥第3 密爾瓦基15

特派員黃惠玲／芝加哥報導
密西根湖畔的壯觀大樓櫛次鱗比，使芝加哥天際線榮登全球最美第三名。(特派員黃惠玲／攝影)
密西根湖畔的壯觀大樓櫛次鱗比，使芝加哥天際線榮登全球最美第三名。(特派員黃惠玲／攝影)

創刊104年的「建築文摘」(Architectural Digest)最新公布一份「全球最美麗天際線17城市」榜單顯示，紐約曼哈頓拿下世界冠軍，芝加哥則憑藉密西根湖畔的壯觀建築大樓，高居世界最佳天際線第三名。

「建築文摘」指出，世界上最美麗的天際線不僅僅是密集排列的建築物的集合，它們是整座城市的門面，代表著地球上許多最具活力的大都市。這些人造天際線往往給遊客留下第一印象，也讓當地人倍感親切。

在這份榜單中，紐約以其標誌性的天際線摘得桂冠。緊隨其後的是香港閃耀海港旁的高樓大廈。芝加哥的威利斯大廈(Willis Tower)、約翰考克大樓、川普大樓等摩天大廈的櫛次鱗比，排名第三。

芝加哥並非中西部唯一擠進世界最佳天際線前17名的城市，距離芝城約1個半小時車程的威斯康辛州密爾瓦基市(Milwaukee)，也站上第15位，「建築文摘」稱讚密市沿著密西根湖畔的著名建築林立，其中由卡拉特拉瓦(Santiago Calatrava)設計的密爾瓦基藝術館(Milwaukee Art Museum)更是該市天際線的標誌建築。

除了紐約、芝加哥、密爾瓦基外，西雅圖也進入這份榜單，排名第14位。

「建築文摘」也列出所謂「最美天際線」的評估考量問題，包括「究竟什麼是美麗天際線？」「一眼就能認出？」「最和諧的天際線？」「擁有最多個性鮮明建築的城市？」，「建築文摘」表示，答案是上述所有因素的集合，才能構成美麗天際線。

以下為該文摘全球17個最佳天際線的排名，依序為：

紐約曼哈頓、香港、芝加哥、阿拉伯聯合大公國杜拜、日本東京、澳洲柏斯(Perth)、澳洲雪梨(Sydney)、中國上海、新加坡、泰國曼谷、中國天津、巴拿馬的巴拿馬城、馬來西亞吉隆坡、西雅圖、密爾瓦基、紐西蘭奧克蘭(Auckland)、加拿大多倫多。

芝加哥 澳洲 曼哈頓

上一則

全美最佳10自助餐廳 賓州楓影奪冠 米勒第3

延伸閱讀

紐約市府被欠水費10億 州府欠錢最多

紐約市府被欠水費10億 州府欠錢最多
4委內瑞拉無證客 芝捷運上公然持刀勒脖行搶

4委內瑞拉無證客 芝捷運上公然持刀勒脖行搶

芝城、華府、亞城機場 迎接國慶旅客高峰

芝城、華府、亞城機場 迎接國慶旅客高峰
紐約公共安全巡邏隊籌款晚宴 政界與社區領袖出席

紐約公共安全巡邏隊籌款晚宴 政界與社區領袖出席

熱門新聞

伯恩斯死前在芝加哥羅耀拉大學擔任助理副校長。(Johnson Danielson殯葬館)

要求兒子清房間、找工作 芝大學助理副校長竟遭兒勒死

2024-07-02 12:33
四名委內瑞拉移民涉嫌在捷運上襲擊、搶劫乘客。(CTA監視影片截圖)

4無證客 芝捷運列車上持刀襲擊、勒脖行搶

2024-07-03 09:59
現年62歲的遊民福爾克，去年中暑摔倒在灼熱的柏油路上，嚴重燒傷，不幸失去了右腿，左腿進行大面積植皮手術，一年後仍待康復。(美聯社）

鳳凰城每天熱破100度 摔倒路面燒傷截肢 玩鞦韆也會燙傷

2024-07-03 19:49
佛州男子喬伊納被女友指控以酒瓶毆打她；喬伊納在涉嫌毆打女友後游泳到佛州外海的小島上躲藏，圖為警方在一頂帳篷內發現他的畫面。（擷取自Port Orange Police Department臉書）

酒瓶毆打、繩索勒脖 佛州男家暴女友後 游泳到外海小島躲藏

2024-07-02 00:10
大西洋硬石賭場一名顧客，花10元下注贏走150萬。(大西洋硬石賭場ig截圖)

下注10元贏150萬 玩大西洋城硬石賭場老虎機變百萬富翁

2024-07-03 11:20
Zillow分析說，費城地區買房頭款突破6位數，非一般收入家庭能夠輕鬆負擔，圖為正上市的費城房屋。(Realtor.com截圖)

購屋首付破10萬 費城家庭難負擔 嚇到不敢進場

2024-07-01 02:15

超人氣

更多 >
這10個碩士學位 畢業後起薪最高

這10個碩士學位 畢業後起薪最高
洛加大宿舍女生深夜遭性侵 嫌犯已被捕

洛加大宿舍女生深夜遭性侵 嫌犯已被捕
中國試圖封堵洞庭湖決堤缺口 第二道防線也告急

中國試圖封堵洞庭湖決堤缺口 第二道防線也告急
川藏線逆行插隊被阻 孕婦撒潑扇耳光嗆「我7個月，XX不怕你」

川藏線逆行插隊被阻 孕婦撒潑扇耳光嗆「我7個月，XX不怕你」
冷氣耗電量可能比風扇高10倍 這2種情況千萬別省電

冷氣耗電量可能比風扇高10倍 這2種情況千萬別省電