全球最美天際線 芝加哥第3 密爾瓦基15

密西根湖畔的壯觀大樓櫛次鱗比，使芝加哥天際線榮登全球最美第三名。(特派員黃惠玲／攝影)

創刊104年的「建築文摘」(Architectural Digest)最新公布一份「全球最美麗天際線17城市」榜單顯示，紐約曼哈頓 拿下世界冠軍，芝加哥 則憑藉密西根湖畔的壯觀建築大樓，高居世界最佳天際線第三名。

「建築文摘」指出，世界上最美麗的天際線不僅僅是密集排列的建築物的集合，它們是整座城市的門面，代表著地球上許多最具活力的大都市。這些人造天際線往往給遊客留下第一印象，也讓當地人倍感親切。

在這份榜單中，紐約以其標誌性的天際線摘得桂冠。緊隨其後的是香港閃耀海港旁的高樓大廈。芝加哥的威利斯大廈(Willis Tower)、約翰考克大樓、川普大樓等摩天大廈的櫛次鱗比，排名第三。

芝加哥並非中西部唯一擠進世界最佳天際線前17名的城市，距離芝城約1個半小時車程的威斯康辛州密爾瓦基市(Milwaukee)，也站上第15位，「建築文摘」稱讚密市沿著密西根湖畔的著名建築林立，其中由卡拉特拉瓦(Santiago Calatrava)設計的密爾瓦基藝術館(Milwaukee Art Museum)更是該市天際線的標誌建築。

除了紐約、芝加哥、密爾瓦基外，西雅圖也進入這份榜單，排名第14位。

「建築文摘」也列出所謂「最美天際線」的評估考量問題，包括「究竟什麼是美麗天際線？」「一眼就能認出？」「最和諧的天際線？」「擁有最多個性鮮明建築的城市？」，「建築文摘」表示，答案是上述所有因素的集合，才能構成美麗天際線。

以下為該文摘全球17個最佳天際線的排名，依序為：

紐約曼哈頓、香港、芝加哥、阿拉伯聯合大公國杜拜、日本東京、澳洲 柏斯(Perth)、澳洲雪梨(Sydney)、中國上海、新加坡、泰國曼谷、中國天津、巴拿馬的巴拿馬城、馬來西亞吉隆坡、西雅圖、密爾瓦基、紐西蘭奧克蘭(Auckland)、加拿大多倫多。