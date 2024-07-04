我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛時精選╱手機當電子保母 家長飲鴆止渴

特斯拉股價連漲7天 幾乎收復今年失土 馬斯克重返世界首富

4委內瑞拉無證客 芝捷運上公然持刀勒脖行搶

特派員黃惠玲／芝加哥報導
四名委內瑞拉移民涉嫌在捷運上襲擊、搶劫乘客。(CTA監視影片截圖)
四名委內瑞拉移民涉嫌在捷運上襲擊、搶劫乘客。(CTA監視影片截圖)

芝加哥一名49歲的男子在今年稍早搭乘芝市捷運列車時，遭四名來自委內瑞拉的無證移民持刀攻擊並搶劫，根據芝加哥運輸局(Chicago Transit Authority)最新公布的監視影片顯示，其中一名移民搶匪甚至狠狠掐住受害者脖子，導致其昏迷倒地。

福斯電視台獨家取得了這起暴力襲擊事件過程的監視影片，四名嫌犯2日出庭受審，法官當場裁定三人繼續關押，另一人接受電子監控後釋放。下次庭審日為8月28日。

四名委內瑞拉移民涉嫌在捷運上襲擊、搶劫乘客。(芝加哥警局)
四名委內瑞拉移民涉嫌在捷運上襲擊、搶劫乘客。(芝加哥警局)

芝加哥運輸局的影片顯示，四名嫌犯中的兩人，在今年2月搭乘捷運時於一列車箱中站著的受害者聊天，受害者還跟他們一起互相傳遞手機，其中一名嫌犯似乎在抽菸或大麻，並將菸遞給車廂內的另外一人。

另外一段影片顯示，四位無證移民及受害者擠在列車車廂內一處區隔的小空間，然後其中一個反戴紅色棒球帽的移民撲向受害者，從背後抓住他且扼住他的脖子。在另一名穿著藍色衣服的移民擋住攝影機之前，掐住受害者脖子的嫌犯將其推倒在地，大約20秒後，擋住攝影機者離開，從影片可以看到戴紅色棒球帽者壓在受害者身上，似乎在翻倒地男子的口袋。

接著紅色帽子的嫌犯起身，穿上外套等列車在下一站停靠後逃離現場。

芝加哥警局表示，此案發生在2月17日下午4時45分，當時粉紅線捷運正經過S. Kostner Ave.與20街交會口附近。

警方在案發45分鐘後隨後逮捕了四名涉案者，分別為Fernado Loyo-rodriguez、Carlos Carreno-Carreno、Wiker Gutierrez Sierra、Yonnier Guasamucare Garcia，他們的年齡在18到22歲間，警方稱，他們持刀抵住受害人的喉嚨，從受害者身上偷走了400元及一支手機。

警方稱，四名嫌犯提供的地址均為芝市的移民收容所，四人被指控搶劫、嚴重毆打、脅迫罪，後追加了謀殺未遂罪名。

這四名委內瑞拉來的移民，只到美國幾個月，其中一人甚至才抵美一個月。移民律師指出，如果這些人重罪罪名成立，其中至少三人將被驅逐出境。

從2022年8月到2024年2月間，芝加哥市接收了約3萬5000名從美國南部邊境乘車或搭機到芝城的移民，其中有1.3萬人住進收容所，費用則由納稅人承擔。

移民 芝加哥 捷運

上一則

芝城、華府、亞城機場 迎接國慶旅客高峰

延伸閱讀

4無證客 芝捷運列車上持刀襲擊、勒脖行搶

4無證客 芝捷運列車上持刀襲擊、勒脖行搶
5年來首次 「大型包機」遣返116中國無證客

5年來首次 「大型包機」遣返116中國無證客
麻州州長：7/9起禁止移民留宿羅根機場

麻州州長：7/9起禁止移民留宿羅根機場
民主黨全代會臨近 伊州2酒店改建移民收容所

民主黨全代會臨近 伊州2酒店改建移民收容所

熱門新聞

喬登位於海嵐市的豪宅出售多年乏人問津。(Zillow)

籃球之神喬丹 伊州豪宅重新上市半價甩賣

2024-06-26 11:13
伯恩斯死前在芝加哥羅耀拉大學擔任助理副校長。(Johnson Danielson殯葬館)

要求兒子清房間、找工作 芝大學助理副校長竟遭兒勒死

2024-07-02 12:33
藥師法會時間表。(法寶寺提供)

法寶寺6.16和7.21舉行藥師法會

2024-06-15 01:59
四名委內瑞拉移民涉嫌在捷運上襲擊、搶劫乘客。(CTA監視影片截圖)

4無證客 芝捷運列車上持刀襲擊、勒脖行搶

2024-07-03 09:59
佛州一個海灘在四日內造成五名遊客喪命。圖為一男子在夏威夷游泳，被困在離岸流中，非事發圖片。(路透)

奪命離岸流 佛州海灘4日內捲走5遊客

2024-06-26 14:37
現年62歲的遊民福爾克，去年中暑摔倒在灼熱的柏油路上，嚴重燒傷，不幸失去了右腿，左腿進行大面積植皮手術，一年後仍待康復。(美聯社）

鳳凰城每天熱破100度 摔倒路面燒傷截肢 玩鞦韆也會燙傷

2024-07-03 19:49

超人氣

更多 >
不是1.5元的熱狗 執行長：好市多販售最重要東西是這個

不是1.5元的熱狗 執行長：好市多販售最重要東西是這個
紐時：拜登正在考慮退選

紐時：拜登正在考慮退選
「只有她能贏」若米雪兒迎戰川普 支持度50%比39%

「只有她能贏」若米雪兒迎戰川普 支持度50%比39%
iPhone被偷縱火洩憤 燒錯屋釀5人枉死 亞裔男判刑60年

iPhone被偷縱火洩憤 燒錯屋釀5人枉死 亞裔男判刑60年
NVIDIA淨利率在史坦普500只排名老五 「這4家」賺錢能力更厲害

NVIDIA淨利率在史坦普500只排名老五 「這4家」賺錢能力更厲害