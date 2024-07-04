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芝城、華府、亞城機場 迎接國慶旅客高峰

特派員黃惠玲／綜合報導
包括芝加哥歐海爾機場在內的各大機場，預期迎來國慶假期旅客高峰。(特派員黃惠玲／攝影)
包括芝加哥歐海爾機場在內的各大機場，預期迎來國慶假期旅客高峰。(特派員黃惠玲／攝影)

全美各大機場均迎來國慶假期的旅客人潮，如果在8日前將進出芝加哥、大華府亞特蘭大等地機場的旅客，務必事先了解交通及停車狀況，且最好提前在班機起飛前兩小時抵達機場，以免影響既定行程。

根據航空公司預測，芝加哥歐海爾機場、中途機場將在3日到8日的國慶假期間，迎接超過175萬名旅客，比去年同期增長10.4%。

芝航空管理局公布的這項數據指出，歐海爾機場在這幾天將迎來143萬名乘客，比去年同期提高了12.3%，中途機場的乘客數量將達到約32萬人，比去年同期攀升了3％，整體而言，芝城兩大機場的旅客量，比2023年國慶日前後高出10.4%。

航管局特別提醒，由於假日期間往返芝市與機場間的公路交通將比平常繁忙，進出兩大機場者可多多利用公共運輸工具，其中藍線捷運可從市區往返歐海爾機場，橘線捷運則提供中途機場往返市區的列車服務。

為避免機場航站接送旅客交通堵塞，歐海爾、中途機場均設有免費的手機接送停車場。尤其如果要使用正在整修中的歐海爾機場停車場，航管局建議先上網查詢是否有充裕車位，網址：flychicago.com/ORDParking

美國運輸安全管理局馬里蘭州安全總監穆吉亞(Christopher Murgia)說，包括大華府巴爾的摩華盛頓國際機場(BWI)等機場，在國慶假日都將迎來旅客高峰，BWI機場平日安檢人數每天約2萬7000人，但自5月中旬以來，TSA在該機場的篩檢人數單日近3萬3000人，BWI機場一天中最繁忙安檢時間是凌晨4時至上午8時，以及下午3時至晚上7時。

穆吉亞建議，旅客最好儘早到達機場，因為BWI和全國其他機場都會很擁擠，他說，「我建議至少在班機起飛出前兩個小時到達機場。因為可能會需要更長時間才能找到停車位，且航空公司報到櫃檯也會有排隊情形。」

喬州亞特蘭大機場(Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport)也同樣面臨國慶假期的旅客高峰期，航空公司估計在7日、8日兩天，約有400萬名旅客將使用亞特蘭大機場。

由於該機場多達3000個停車位因正在施工無法使用，而新的停車場還要等一年後才會竣工開放，因此這幾天要到該機場停車的旅客、民眾，務必做好規畫，盡量提前出門。

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