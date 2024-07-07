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芝加哥佛光人 復蔬公益路跑 環保心保愛地球

芝加哥訊
佛光人響應復蔬公益路跑，實踐環保心保愛地球
佛光人響應復蔬公益路跑，實踐環保心保愛地球

為響應聯合國世界環境日的環境環保行動、並推動佛光山國際佛光會所提倡之當代地球永續「環保與心保」理念，國際佛光會芝加哥協會於6月22日在風景秀麗的Herrick Lake自然森林湖畔，舉辦「蔬出愛，為幸福而跑」VEGRUN全球復蔬公益路跑活動。當日佛光人、佛光眷屬及佛友們近70位中外人士共同參與活動，實踐環保心保愛地球的人間佛教理念。

芝加哥佛光山住持永瀚法師感謝大眾於夏日高溫下，攜家帶眷響應VEGRUN路跑活動，在綠意盎然的湖邊，倘仰在清新舒暢的芬多精中，一起為環保護生、促進地球永續發展而跑，並透過蔬食來長養慈悲心，淨化身心，便是「環保與心保」的最佳實踐。

湛藍湖水映著藍天與白雲，湖邊綿延身著藍色「Chicago VEGRUN」T-Shirt的老中青佛光人，其中更有來自佛羅里達州奧蘭多佛光會友，在綠意如織的森林湖畔，藍天、白雲、湖水、與佛光人融合成一道美麗自然的VEGRUN風景線。

芝加哥協會各分會及青年團分工精心準備素食三明治和涼麵、清涼飲料與水果。英文分會會長Steve Haverkos現烤香噴噴的玉米、蔬食烤串與大眾共享。在美味午餐後，佛州佛光人領眾，由六人合作牽繩搬運水杯，在高難度的遊戲活動中，增進團隊合作精神。

協會理事孫偉銘醫師帶領大眾學習中國正宗太極拳，體會動靜結合的美妙；並有羽球和走平衡繩索等趣味體育活動，現場充滿歡聲笑語。

第三分會會長杜堡惜出口成詩：「波光粼粼赫利湖，綠葉籟籟婀娜樹。歡笑少兒賽蟬鳴，路跑健兒盡歡顏。涼麵燒烤素角包，西瓜冰沙洛神茶。復蔬素食公益跑，身心清淨總有悟。」

從日本遠道而來的佛光眷屬陳映融師姐今年第二次參加VEGRUN活動，感受到大家對大自然的關懷與愛護，感動地表示人人尊重生命、保護自然、珍惜每個善緣。

佛光之友李敏宏師姐第一次和先生、女兒、及三個孫子參加VEGRUN活動，感受到法師與佛光人的活力與熱誠，感謝主辦單位策畫提供的團康活動與豐盛的蔬食。

佛州光明寺住持如元法師安排信徒到芝加哥進行文化藝術之旅；並熱情支持VEGRUN公益路跑活動，開啟佛光人互相交流學習的機會。佛州佛光人感謝芝加哥佛光人的熱情接待，歡喜滿滿且收穫良多。

活動總幹事馮漢忠感謝法師與全體義工，不畏芝加哥第一波高溫熱浪侵襲，為了給大家愉快、輕鬆、又健康的一天，努力籌備活動並包辦大小事宜，更感謝來自各地佛光人的共襄盛舉。【人間社尊明提供】

協會理事孫偉銘醫師帶領大家體會太極拳動靜結合之美
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佛州光明寺住持如元法師(左六)芝加哥住持永瀚法師(左四) 監寺有恆法師(右一)與...
佛州光明寺住持如元法師(左六)芝加哥住持永瀚法師(左四) 監寺有恆法師(右一)與佛州佛光會員合影
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