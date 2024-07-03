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阻絕亞洲鯉入侵工程 伊州明年啟動 耗資11.5億

特派員黃惠玲／芝加哥報導
亞洲鯉近年在伊州等五大湖區快速繁殖生長，影響水域生態發展，包括伊州政府一直耗費大批人力、物力、金錢抓捕。(伊州自然資源廳官網)
亞洲鯉近年在伊州等五大湖區快速繁殖生長，影響水域生態發展，包括伊州政府一直耗費大批人力、物力、金錢抓捕。(伊州自然資源廳官網)

經過好幾個月的協商，伊利諾州官員1日宣布，耗資11.5億元興建「布蘭登路跨流域項目」(Brandon Road Interbasin Project)以阻止外來亞洲鯉魚入侵的計畫達成協議。該工程將對幾十年來嚴重影響五大湖生態系統，並對高達70漁業、船業商機構成威脅的大頭鰱(Bighead carp)和銀鯉(Silver carp)兩大物種亞洲鯉，做出有效攔阻。

這項醞釀數十年的重大工程，將在大量聯邦資金支持下，預計2025年初開工。

布蘭登路跨流域項目是由美國、加拿大以及五大湖周邊許多機構的科學家、工程師合作多年研究出來的計畫，該方案準備在伊州Des Plaines河的關鍵點安裝一個框架gantlet，或一套分層系統，以有效攔截亞洲鯉進入五大湖水域。

「布蘭登路跨流域項目」(Brandon Road Interbasin Proj...
「布蘭登路跨流域項目」(Brandon Road Interbasin Project)將耗資11億多經費建造。(美國陸軍官網)

包括大頭鰱跟銀鯉的亞洲鯉，由於數量大、繁殖快，對水生生物構成特別威脅，一旦亞洲鯉抵達新的水域時，它們會吃掉食物鏈底層的所有浮游生物，從而讓本地魚類、貝類，陷入飢餓影響生存。

新的這項工程，將在亞洲鯉靠近朱麗葉市(Joliet)的水閘及大壩時，設置聲波威嚇及氣泡水幕的物理屏障，藉此阻絕鯉魚入侵。

過去幾周，伊州州長普立茲克辦公室與伊州審查部門針對該工程的草案談判，最終達成「兼顧保護五大湖生態系統及謹慎管理納稅人資金責任」的協議。

在此之前，倡導者一直擔心如果協議遲遲無法簽署，將損失聯邦對此工程的撥款。此外，專家也擔心建築工人無法及時在朱麗葉市近布蘭登路的洛克波特水閘(Lockport Lock)預定關閉時間，啟動相關工程。

倡議者及專家們說，假使亞洲鯉繼續在伊州水道上游，且衝過位於羅蜜歐維爾(Romeoville)市的電力屏障，將導致不可逆轉的災難。如果協議再不簽署，負責該項目的洛克島區美國陸軍工程兵團，也將無法繼續分配資源用於施工前的工程與相關設計。

普立茲克1日表示，保護五大湖一直是伊州的首要任務，他很高興能夠開闢新的途徑來保護五大湖，同時又能確保伊州納稅人不會承擔過重財政壓力。

根據協議，聯邦政府將支付「布蘭登路跨流域項目」的九成經費。密西根州議會早在2023年6月就批准了6400萬元資助這項工程的經費，過去一年來，密州一直等待伊州同意挹注5000萬資金，此外，伊州以及密西根州除分別支付上述金額外，也同意平均負擔任何額外費用。

伊州自然資源廳主任芬妮(Natalie Phelps Finnie)說，為了敲定細節，相關人員付出了巨大努力。

伊州 密西根州 聯邦政府

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