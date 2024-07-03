要19歲兒找工作 芝大學助理副校長遭勒死

涉嫌殺母的19歲兇嫌柯伯爾德(Conner Kobold)。(波特郡監獄)

最新公布的法庭文件顯示，芝加哥 羅耀拉大學(Loyola University)助理副校長(assistant vice president in Advancement)伯恩斯(Shanelle Burns，43歲)遭19歲兒子柯伯爾德(Conner Kobold)謀殺案，原因是死者要求住在家裡的兒子須清理房間，也要他30天內找到工作，否則就要把他趕出家中，沒料到此舉引發兒子殺機。

法庭紀錄顯示，19歲的兇嫌柯伯爾德(Conner Kobold)被控在今年2月9日殺害母親伯恩斯(Shanelle Burns，43歲)，柯伯爾德目前關押在印州波特郡監獄 不准保釋，全案訂於8月開審。

根據法院文件，伯恩斯雖在芝市工作，但一直住在印第安納州 的家裡，今年年初，她向住在家中的柯伯爾德發送了驅逐通知，要求兒子必須打掃自己的房間，並分擔清理家中的公共區域，此外，她還要求柯伯爾德須在30天內找到工作出去上班，如此才能讓他在繼續同住。

就在柯伯爾德收到母親驅逐通知的同一天，柯伯爾德打了五通911電話給印州瓦爾帕萊索(Valparaiso)警局，警方據報後立刻趕到母子共住的家中。法庭文件指出，當警方抵達位於鑽石大道(Diamond Blvd.)的住宅時，柯伯爾德要求警方給他戴上手銬，並把他用警車載走。

現場警官表示，當時有注意到柯伯爾德臉上有淺淺的抓痕。柯伯爾德隨後告訴警察，「街角的房子裡有一個死人」，他還說自己在那處房子裡殺人了。

警方在兇案發生的屋內，發現伯恩斯受了重傷且已經沒有脈搏、沒有呼吸，經送醫兩天後，伯恩斯因傷勢過重在醫院死亡。

法庭文件顯示，伯恩斯的死因為遭人扼頸窒息。