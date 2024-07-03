我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

市調機構：比亞迪純電車2024將賣破千萬輛 超越特斯拉

WSJ：中國經此管道拿到NVIDIA高階晶片毫無阻礙

要19歲兒找工作 芝大學助理副校長遭勒死

特派員黃惠玲／芝加哥報導
涉嫌殺母的19歲兇嫌柯伯爾德(Conner Kobold)。(波特郡監獄)
涉嫌殺母的19歲兇嫌柯伯爾德(Conner Kobold)。(波特郡監獄)

最新公布的法庭文件顯示，芝加哥羅耀拉大學(Loyola University)助理副校長(assistant vice president in Advancement)伯恩斯(Shanelle Burns，43歲)遭19歲兒子柯伯爾德(Conner Kobold)謀殺案，原因是死者要求住在家裡的兒子須清理房間，也要他30天內找到工作，否則就要把他趕出家中，沒料到此舉引發兒子殺機。

法庭紀錄顯示，19歲的兇嫌柯伯爾德(Conner Kobold)被控在今年2月9日殺害母親伯恩斯(Shanelle Burns，43歲)，柯伯爾德目前關押在印州波特郡監獄不准保釋，全案訂於8月開審。

根據法院文件，伯恩斯雖在芝市工作，但一直住在印第安納州的家裡，今年年初，她向住在家中的柯伯爾德發送了驅逐通知，要求兒子必須打掃自己的房間，並分擔清理家中的公共區域，此外，她還要求柯伯爾德須在30天內找到工作出去上班，如此才能讓他在繼續同住。

就在柯伯爾德收到母親驅逐通知的同一天，柯伯爾德打了五通911電話給印州瓦爾帕萊索(Valparaiso)警局，警方據報後立刻趕到母子共住的家中。法庭文件指出，當警方抵達位於鑽石大道(Diamond Blvd.)的住宅時，柯伯爾德要求警方給他戴上手銬，並把他用警車載走。

現場警官表示，當時有注意到柯伯爾德臉上有淺淺的抓痕。柯伯爾德隨後告訴警察，「街角的房子裡有一個死人」，他還說自己在那處房子裡殺人了。

警方在兇案發生的屋內，發現伯恩斯受了重傷且已經沒有脈搏、沒有呼吸，經送醫兩天後，伯恩斯因傷勢過重在醫院死亡。

法庭文件顯示，伯恩斯的死因為遭人扼頸窒息。

根據領英資料，柯伯爾德2022年起在美國商船學院(Uniter States Merchant Marine Academy)學習。

伯恩斯死前在芝加哥羅耀拉大學擔任助理副校長。(Johnson Danielson...
伯恩斯死前在芝加哥羅耀拉大學擔任助理副校長。(Johnson Danielson殯葬館)

監獄 印第安納州 芝加哥

上一則

費城建築工墜亡 3工程公司與分包商被判賠6850萬

下一則

阻絕亞洲鯉入侵工程 伊州明年啟動 耗資11.5億

延伸閱讀

要求兒子清房間、找工作 芝大學助理副校長竟遭兒勒死

要求兒子清房間、找工作 芝大學助理副校長竟遭兒勒死
美大使伯恩斯轟中武器供俄侵烏「犯下大錯」 中方反擊

美大使伯恩斯轟中武器供俄侵烏「犯下大錯」 中方反擊
WSJ：美駐中大使伯恩斯 批中國製造反美情緒

WSJ：美駐中大使伯恩斯 批中國製造反美情緒
WSJ獨家專訪：伯恩斯說北京破壞中美外交關係

WSJ獨家專訪：伯恩斯說北京破壞中美外交關係

熱門新聞

24歲的學霸才女阮明哲騎單車不幸被撞身亡。(gofundme截圖)

MIT亞裔學霸才女 騎單車遭撞身亡

2024-06-25 11:28
喬登位於海嵐市的豪宅出售多年乏人問津。(Zillow)

籃球之神喬丹 伊州豪宅重新上市半價甩賣

2024-06-26 11:13
44歲的格里格爾(右)涉嫌在2001年殺害前女友普雷爾(左)被捕。(馬州蒙郡警局)

杜勒斯機場1丟棄水瓶 助馬州蒙郡23年懸案兇嫌落網

2024-06-25 10:56
藥師法會時間表。(法寶寺提供)

法寶寺6.16和7.21舉行藥師法會

2024-06-15 01:59
伯恩斯死前在芝加哥羅耀拉大學擔任助理副校長。(Johnson Danielson殯葬館)

要求兒子清房間、找工作 芝大學助理副校長竟遭兒勒死

2024-07-02 12:33
拜登新政「就地假釋」可望在今年夏末開始執行。(USCIS臉書截圖)

就地假釋利多 華人偷渡客嫁娶美國公民 免回原籍國面談

2024-06-25 10:02

超人氣

更多 >
中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆

中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆
沒大學文憑她照樣應徵工作 如今年薪10萬

沒大學文憑她照樣應徵工作 如今年薪10萬
美驅逐116名中國非法移民 5年來首見大包機遣返

美驅逐116名中國非法移民 5年來首見大包機遣返
「都妳太性感」前男友愛愛總是不到1分鐘 她交下一任才知真相

「都妳太性感」前男友愛愛總是不到1分鐘 她交下一任才知真相
要求兒子清房間、找工作 芝大學助理副校長竟遭兒勒死

要求兒子清房間、找工作 芝大學助理副校長竟遭兒勒死