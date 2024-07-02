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伊州汽油稅每加侖調漲至0.47元 全美第二高

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伊州汽油稅即日起每加侖調高到0.47元。(特派員黃惠玲／攝影)
伊州汽油稅即日起每加侖調高到0.47元。(特派員黃惠玲／攝影)

伊利諾州的汽油稅(gas tax)從即日起每加侖調高3.5%，此舉讓該州每加侖的汽油稅從之前的0.454元增加到0.47元，該州也成為僅次於加州(每加侖徵收汽油稅0.6元)、全美汽油稅第二高的州。

新的伊州汽油稅與2019年之前相比，意味著一般駕駛現在每年將比以前多支付184元的汽油稅。在2019年之前，該州每加侖汽油稅為0.19元，至今已經翻倍。

如果將聯邦、州以及地方所徵收的汽油稅全部加在一起，伊州現今每加侖汽油就要支付到0.85元的稅，以目前每加侖油價約4元來看，稅收高占了其中超過兩成。

事實上，伊州是全美少數對汽油徵收銷售稅的州之一，在徵收汽油燃油稅後又加收銷售稅，等於伊州駕駛每次在加油時必須繳交額外的稅賦。

調升汽油稅是伊州州長普立茲克主導「重建伊利諾州」(Rebuild Illinois)的一部分，該計畫旨在六年內，投資將近450億元來修復道路、橋樑以及其他交通基礎建設。

智庫伊利諾州政策學會(Illinois Policy Institue)的財政和經濟研究主任西爾(Bryce Hill)表示，汽油稅的大幅增長對中低收入家庭的影響尤其嚴重，因為這些居民必須把更多的家庭預算用來加油。

西爾說，在最近一次增稅前，伊州人已經承受了沉重的汽油稅負擔，而現在預計在夏季開車上路的成千上萬伊州人，將為開車上路付出更高的代價。他表示，「這些增稅將繼續損害我們的生活質量，使伊州成為一個生活成本高昂的地方。」

整體而言，伊州的汽油零售價格在全美排名第七高。

此外，伊州汽車註冊費(Vehicle sticker)的年度費用為151元，而在2020年時此收費僅100元；電動車主除了汽車註冊費外，雖然他們不需要加油，但也必須每年繳交100元以彌補州府的汽油稅收入。

伊州 伊利諾州 低收入

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