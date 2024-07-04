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人間佛教系列講座 談【心經、金剛經、六祖壇經】的共通處

芝加哥訊
依循三法印、四聖諦、八正道的法門修行，發掘自我般若本性，經由戒定慧，而至成佛
依循三法印、四聖諦、八正道的法門修行，發掘自我般若本性，經由戒定慧，而至成佛

國際佛光會芝加哥協會日前在芝加哥佛光山舉行佛學講座，邀請國際佛光會檀講師及佛光山信徒總代表趙元修居士以「心經、金剛經和六祖壇經」共通之處為題的講座。芝加哥佛光山住持永瀚法師與近60位中英文人士及佛光之友濟濟一堂聆聽講座。

趙元修居士介紹佛陀成佛的歷程，與經典?集、南?北佛教的流傳，並表示“凡是有相，皆為虛相”；佛是覺悟的人，人人都有佛性，如果我們能夠去除貪心和執著，就能見到自己的本性，完全契合星雲大師 ”我是佛” 的人間佛教理念。趙居士建議大眾要用聞思修的修行法門來發掘佛性、本性。

談到《金剛經》和《六祖壇經》的共同之處時，趙元修居士指出，四祖以後才用《金剛經》即自見性，直了成佛。一切萬法不離自性，即心是乾淨的。《六祖壇經》的“無住生心”，即為《金剛金》中的“應無所住，而生其心”，趙居士舉了“三輪體空”，即無布施的人，無布施的物，無受布施的對象為例來幫助大家理解“無住”。鼓勵我們依循三法印、四聖諦、八正道在人間修行。

具體怎樣修呢？趙居士指出《心經》的第一句就點出了要點，要去觀。就是要深入了解，這是覺悟前的一段路。要定，然後由定生慧，而至成佛。趙元修居士透過每一次背誦、研讀《金剛金》都有不同的體證。他介紹了修行次第，即為《金剛經》中的?是A，即非A，是為A ?；通過是A，即非A，是名A的思維。即從無名的層次到覺悟的層次。從認識事物的表面到發現它的內在，進行分析、化解以後再重新組合，從而完全了解，即完整性。這就是示轉、勸轉、證轉 — 三轉法輪；對應著聞思修，以此來精進修行。

趙居士用《六祖壇經》中的“何期自性本自清淨，何期自性本不生滅，何期自性本自具足，何期自性本無動搖，何期自性能生萬物”來鼓勵大家。

講演後，大家對趙元修居士報以熱烈的掌聲，感謝趙居士將三部經典辯才無礙的貫穿及詮釋，指導大家如何在日後精進學習這三部經典。如何更深入了解“空”、“無相”以及修行的方法和次第。

協會督導周邁平體會到「自性」即是「佛性」，若我們時時行三好，清淨「身口意」三業，就能夠「度一切苦厄」。第三分會會長杜堡惜指出對《六祖壇經》中的<無相頌>教導我們「居家修行」的方法，將六度落實在日常生活中。「聽說依此修行，天堂只在目前」。趙元修居士與信眾結緣敦煌版的「金剛經六祖解義」，每人如獲至寶法喜充滿。【人間社因智 芝加哥報導】

住持永瀚法師 (右一)代表大眾感謝趙元修居士(左一)趙辜懷箴檀講師(中）賢伉儷蒞...
住持永瀚法師 (右一)代表大眾感謝趙元修居士(左一)趙辜懷箴檀講師(中）賢伉儷蒞臨芝加哥做多場的講演
趙居士以敦煌版的「金剛經六祖解義」與大眾結緣
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國際佛光會信徒總代表 趙元修居士 解譯「心經、金剛經和六祖壇經的共通之處」
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