民主黨全代會臨近 伊州2酒店改建移民收容所

位於芝加哥中途機場附近的假日酒店改建為移民收容所，預計從7月起讓移民家庭入住。(中途機場假日酒店官網)

伊利諾州州長普立茲克政府本周表示，將在芝市開設兩個新的移民收容所，以容納多達1700位移民入住，儘管州長辦公室試圖淡化新增收容所時機，但仍無法擺脫此舉是為了8月下旬將在芝加哥舉行民主黨 全國代表大會(DNC)才做出的措施。

伊州 官員過去以來，一直擔心德州州長艾伯特(Greg Abbott)可能會在民主黨全代會期間挑撥離間，從南部邊境送出更多巴士滿載移民到芝城，不過，普立茲克的發言人阿布達耶(Jordan Abudayyeh)稱，新的兩處收容所已經籌畫多時，並非專門為了迎接全代會，她表示，「我不會對設立時間做出解讀。」

但一位民主黨籍的伊州議員表示，當她向普立茲克領導的伊州社會福利廳提出這項計畫的擔憂時，該廳官員特別提到了艾伯特可能在DNC召開前，採取「不可預測」行動。

民主黨籍的伊州州眾議員格雷羅-奎立亞爾(Guerrero-Cuellar)以及同選區的州參議員波菲里奧(Mike Porfirio)表示，他們是在普立茲克政府發布了詳細介紹收容所開放情況的聲明後，才得知州長在推進這項計畫。他們也提到，議員們對於其中一處收容所設在靠近中途機場(Midway Airport)的假日酒店(Holiday Inn)時，提出了許多問題以及對公共安全的擔憂。

根據社福廳指出，假日酒店這處收容所已經開始施工，預計從7月份起讓移民家庭 遷入居住。針對議員們的意見，社福廳已經修改了收容所的宵禁時間，以緩解社區憂慮。

除了中途機場附近的假日酒店外，伊州還將在芝市海德公園(Hyde Park)的一家舊的旅館改建成有750個床位的家庭收容所。

到6月27日為止，芝市共有6054位移民被安置在17處收容所，等新的兩處收容所開放使用後，州府也將因此兌現去年11月做出的承諾：為移民提供額外的2000個床位，緩解芝市的移民安置問題。