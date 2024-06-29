芝城藍線捷運 台灣觀光彩繪車廂上路

芝城藍線捷運即日起可以看到台灣觀光彩繪車廂。(台灣觀光署駐紐約辦事處提供)

台灣觀光 署與駐芝加哥 台北經濟文化辦事處為推廣台灣觀光「TAIWAN -Waves of Wonder」，即日起至8月18日止，往返芝市到芝加哥歐海爾機場的藍線捷運，將有機會搭到繪製了台灣美景的觀光彩繪車廂。

台灣於今年5月正式啟動全新台灣觀光3.0推廣活動，此次藍線捷運車廂外的「TAIWAN」字體，融合了台灣的山脈、海洋、蜿蜒的公路與鐵道等意象，採用日出晨光的橘色並呈現具有波浪感的線條設計，希望以一波波的WAVE線條，勾勒出台灣四季旅遊亮點，並向國際旅客「台灣四季，都是觀光季」的訊息。

這次活動並與長榮 航空攜手合作，除了推出兩節台灣觀光彩繪車廂外，還有另兩節長榮航空彩繪車廂也會一同穿梭市區與機場間。 芝城藍線捷運即日起可以看到台灣觀光及長榮航空的彩繪車廂。(台灣觀光署駐紐約辦事處提供)

為搭配宣傳本次彩繪列車活動，長榮航空即日起至7月4日，特別提供專案活動代碼CHITW24，只要購買指定期間芝加哥出發航班就可享有優惠票價，適用於今年7月16日至11月30日出發的芝城長榮航班；另外長汎假期也提供活動期間免費機場接送等優惠方案。

駐芝台北經文處處長類延峰表示，台灣與芝加哥均具有蓬勃民主及繁榮經濟發展，且大眾運輸系統便捷、文化藝術豐富，推動台、芝觀光交流有助促進雙方認識彼此文化，深化台美民間的連結，期盼透過這次的地鐵彩繪車廂向此間民眾展示台灣的美好，進而鼓勵大家赴台旅遊。他也提到，台灣位處亞洲交通樞紐，旅客可透過來台觀光，順道赴日、韓及東南亞各地旅遊。

台灣觀光署駐紐約辦事處主任莊靜真表示，芝加哥目前一周七天均有長榮直飛台灣航班，加上台灣高鐵、台鐵、台灣觀巴及台灣好行等都有優惠措施，此外，到台灣轉機旅客還可免費體驗過境半日遊，大家可把握機會多多利用。