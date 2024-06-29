「培養地球村公民」 明州台灣線上圖書館夏令營迴響熱烈

美國老師黛比示範繪畫技巧。(記者陳曼玲／攝影)

明州 台灣線上圖書館 日前舉辦「培養地球村公民」夏令營，參加學生從一年級到八年級都有。營隊透過六位受訪者介紹各國文化，讓學員彷彿置身台灣、宏都拉斯、蒙古、伊朗 、馬拉維與奈及利亞旅行，與會者更有機會品嚐受訪者製作的當地美食，讓學員度過精彩豐富的夏令營。

營隊學員在活動期間，學習到採訪是以好奇心謙卑收集資訊、學習新事物，並聆聽不同的意見。此外，也要尊重他人想法而不要輕易論斷，同時學會做筆記與提問。

美國老師黛比從鉛筆素描開始，讓學生熟悉各種不同色調的鉛筆。有些學生因害怕失敗而把紙上的人物畫得很小。但經過黛比指導與鼓勵，幾位學生幾天下來進步很快，並勇於嘗試使用各種媒材，像是鉛筆、粉蠟筆、水彩、彩色筆等，使作品非常多彩多姿，創意十足。

來自宏都拉斯的受訪者希瑪說，她14歲才來美國，宏都拉斯很窮困，小孩都在外面踢足球，沒有什麼玩具。但她表示，宏國有美麗的珊瑚礁，吸引許多觀光客造訪。會後希瑪請大家吃她自製牛奶冰棒。

貝蒂和哈珊來自伊朗，他們示範傳統舞蹈，帶來費工製作的米製甜點。

來自蒙古的黛吉介紹蒙古沙漠、草原風光，並請大家品嚐蒙古別有風味的牛奶酪。

非洲馬拉威出生的蒂納介紹，馬拉威雖窮，但人民很快樂。她做的玉米粉與香蕉混合的蛋餅風味獨特。

非洲裔裔的芭芭拉來自紐約，嫁給奈及利亞來的先生後，曾到奈國住了12年，因此能體會國際學生面臨的文化衝擊。她準備了甜鹹兩種口味的炸香蕉與當地人喜歡的木瓜。

來自台灣的童軍老師蔡約秩和龔靖婷，在活動期間教導學生融蠟做火種、編繩結、剪紙、做果凍與玩團康遊戲等，並介紹台灣風光與準備了道地的魯肉飯與黑糖洋菜凍。

學生每天輪流分享受訪者的介紹。例如來自中國的爾夕說，這種方式讓她可以理解不同的文化，印象也特別深刻。