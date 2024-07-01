芝台灣同鄉聯誼會座談 謝鎮源講解無人機
芝加哥區台灣同鄉聯誼會日前在芝加哥華僑文教服務中心舉辦「漫談美國小型無人機系統法規及無人機應用」，主講的謝鎮源博士分享他的經驗，吸引近百人出席。
駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長類延峰、芝加哥華僑文教中心主任蔡季穎也到場與會。
芝台灣聯會會長謝蓉首先感謝大家踴躍出席，她提到，舉辦此次活動的目的乃因感受到無人機發展迅速，從以前的個人娛樂到今日的高科技應用。甚至在俄烏戰爭中運用，因此希望此次活動擴展大家的新知。
類延峰表示，台灣最近也採購了無人機，座談議題新鮮有趣。蔡季穎也在活動中推廣 i 僑卡，如參加辦理將有機會得到Amazon的150元禮卡及台灣小吃天堂的餐券。
謝鎮源以深入簡出的方式和大量的影片，說明休閒無人機玩家必須通過聯邦航空管理局(FAA)的航空知識和安全(TRUST)課程，這個TRUST是約30分鐘的線上訓練課程，包括無人機重於0.55磅須上FAA網站註冊登記，註冊費是5元有效期三年。
此外，無人機必須飛低於400呎的未控制的空域中，飛機必須在視線內飛行且不得重於55磅，每架飛機都要有遠距識別證，不得在靠近機場或大型聚會如球賽、州立公園、白宮等上空飛行等等法規。
演說中他並展示Wallmart 和Amazon用無人機送貨的最新進展影片，目前Wallmart可送2.5磅的食品，如熱咖啡等。同時也展示1500架無人機天空秀，詳細解說設計原理及製作過程。
他也播出了多段無人機天然敵人的影片，包括風、鳥類、狗、鱷魚、電線、樹枝、風力發電機等，驚險鏡頭讓人看得驚心動魄。謝鎮源說，大型無人機在工業、農業運輸、農藥噴灑、建築方面。最後則說明應如何準備專業遙控機師證照(FAA PART107)考試。
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